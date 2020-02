Info ROJADIRECTA Milan-Juventus (Coppa Italia) Epinal-St Etienne (Coppa di Francia), dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 13 febbraio 2020, dove spicca Milan-Juventus andata della semifinale di Coppa Italia TIM Cup.



15:00 Catania-Ternana (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Milan-Juventus (Coppa Italia) – Rai Uno.

Semifinale di andata della Coppa Italia: Milan Juventus. Si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, 11 vittorie bianconere e sette pareggi.

Bilancio in equilibrio nelle nove sfide tra Milan e Juventus in casa dei rossoneri in Coppa Italia. Tre vittorie per parte e tre pareggi.

Diretta Milan Juventus in chiaro sul canale nazionale di Rai Uno. Diretta streaming con pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Epinal-St Etienne (Coppa di Francia) – SI Solocalcio.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.