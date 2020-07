⚽ BRESCIA ROMA Streaming info ROJADIRECTA Gratis Link, dove vederla in Diretta: Sky Live o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Brescia Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta. Brescia e Roma si affrontano alle ore 19:30 di oggi sabato 11 luglio 2020 come secondo anticipo della 32a giornata di campionato. Chi vincerà? Tutto sulla partita: presentazione e dove vederla in tv e streaming.

Brescia Roma Streaming, presentazione match.

I padroni di casa, per i quali la lotta per la salvezza si fa sempre più dura, sono reduci dalla sconfitta sul campo del Torino, dove si erano illusi dopo essere passati in vantaggio per poi invece soccombere con il 3-1 finale per i granata. Bene la Roma, tornata a vincere grazie al 2-1 sul Parma mercoledì scorso e ora quinta in classifica a quota 51 punti a pari merito col Napoli.

Dove vedere Brescia Roma Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Brescia Roma ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sono 45 i precedenti tra Brescia e Roma in A: per le Rondinelle nove successi, 13 pareggi e 23 sconfitte. La Roma è la squadra contro cui il Brescia ha segnato di più in Serie A (42 gol). Il Brescia ha affrontato 22 volte la Roma in gare interne di Serie A. Per i padroni di casa otto vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Tutti gli ultimi sette gol tra Brescia e Roma in Serie A sono stati realizzati nel secondo tempo.

Alternative per vedere Brescia Roma diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Brescia Roma ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Brescia Roma non viene trasmessa in chiaro.