Vergogna Roma-Napoli, succede di tutto: “Scandaloso”

Come ampiamente pronosticabile, Roma-Napoli è una partita caldissima: e adesso si è accesa anche di più, che polemiche.

Napoli-Roma è il big match più atteso della 13° giornata del campionato italiano di Serie A. Una sfida che vale tantissimo anche soltanto per una questione di classifica.

E pure per il morale, considerando il fatto che i giallorossi non hanno ancora conquistato una vittoria nelle grandi sfide contro i top club italiani all’interno di una stagione, quella attualmente in corso, che vede la squadra allenata da Gian Piero Gasperini grandissima protagonista.

In ogni caso, dallo stadio Olimpico di Roma, non giungono buone notizie. Si è infatti acceso il big match iniziato alle 20.45. Non tanto per il risultato a favore degli azzurri (in vantaggio di 0-1), quanto per le polemiche che in questi minuti stanno scatenando i supporters romanisti. Ma cosa è successo precisamente? Cerhiamo di capirlo nelle prossime righe. Di sicuro, tale episodio farà parlare tantissimo gli addetti ai lavori e i tifosi di entrambe le squadre anche nel corso della settimana successiva alla partita.

Roma-Napoli, clima tesissimo: è successo di tutto

Roma-Napoli è rimasta in bilico fino al 36′ del primo tempo, quando David Neres ha portato in vantaggio la squadra allenata da Antonio Conte. Un gol che, però, in questi minuti sta facendo non poco discutere i tifosi di casa. Questo perché, secondo questi ultimi, la rete partenopea sarebbe stata viziata da un intervento precedente di Beukema su Koné che sarebbe stato falloso. Il difensore azzurro ha toccato la palla con la punta del piede, per poi toccare i piedi dell’avversario.

Dopo un’attenta revisione al VAR, è stato deciso di confermare il vantaggio dei Campioni d’Italia in carica. Questa scelta ha portato tanti tifosi della Roma a irritarsi sui social – per usare un eufemismo – e a infiammare un match che di certo non aveva alcun bisogno di scaldarsi ulteriormente. Ricordiamo che si tratta di una sfida di campionato già fondamentale per il prosieguo di entrambe le squadre in Serie A e in linea generale che potrebbe dare risposte importanti anche in chiave lotta per lo scudetto.

Molti tifosi della Roma non hanno il benché minimo dubbio che si tratti di un fallo netto e che sarebbe dovuto essere sanzionato, addirittura non risparmiando affatto la terna arbitrale e parlando di “vergogna” per la decisione presa. Non c’è che dire, il big match per eccellenza della 13° giornata si è rivelato essere più teso che mai, in attesa di un finale di partita che promette di essere rovente.