Incubo Sinner, di nuovo escluso: stavolta la colpa è di Alcaraz

Jannik Sinner deve fare di nuovo i conti con una pesante esclusione: stavolta la colpa di tutto è di Carlos Alcaraz, tifosi senza parole.

Tra non molto Jannik Sinner concluderà il suo periodo di relax e comincerà la preparazione in vista della prossima stagione. Tutti i riflettori sono ovviamente puntati sugli Australian Open, anche se prima di difendere il trono a Melbourne il numero 2 al mondo sarà di scena in Corea del Sud (appuntamento il 10 gennaio) per il Super Match di esibizione contro Carlos Alcaraz.

Tra i due migliori al mondo, come noto, c’è un’appassionante rivalità in campo che però diventa un rapporto di grande stima e rispetto una volta rimesse le racchette nel fodero. Sia Sinner che Alcaraz non mancano mai di esprimere reciprocamente parole di apprezzamento: ognuno è ispirazione per l’altro, andando così ad alimentare un dualismo che emoziona e coinvolge tutti gli appassionati di tennis.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che i fan di Sinner non si aspettavano di certo di ricevere. Jannik deve infatti rinunciare a un grande sogno e la ‘colpa’ è proprio di Alcaraz. L’esclusione è confermata dalle parole di Pete Sampras, ex numero 1 al mondo e vincitore di 14 tornei del Grande Slam (tra cui 7 Wimbledon).

Incubo Sinner, obiettivo sfumato per sempre: c’entra Alcaraz

Sampras, oggi 54enne, ha detto ai microfoni dell’ATP che Sinner e Alcaraz non potranno mai raggiungere un suo straordinario record. ‘Pistol Pete’ ha infatti ricordato di aver mantenuto la prima posizione nel ranking ATP per sei anni di fila, dal 1993 al 1998, senza alcuna interruzione. Lo stesso Sampras lo ha definito “un traguardo supremo“, che probabilmente “non verrà mai superato“.

“Cerco di essere umile – ha poi aggiunto Sampras – Ma il record parla da solo“. Dando uno sguardo alla situazione odierna sembra davvero difficile che Sinner riesca a concludere al primo posto per sei anni di fila, eguagliando così il record di Sampras: Jannik, infatti, pare destinato a vivere per molti anni sorpassi e controsorpassi in vetta al ranking con il suo grande rivale Carlos Alcaraz.

Stesso discorso per il campione murciano, che dovrebbe rimanere al primo posto fino al 2030 per insidiare il record di Pete Sampras: con Sinner sulla scena è un traguardo quasi impossibile da raggiungere. “Nella mia carriera ho vinto molti tornei del Grande Slam e ho fatto grandi cose – ha concluso Sampras – ma il mio più grande risultato, credo, è stato essere stato il numero uno al mondo per tutti quegli anni, dominando. Non solo rimanere al primo posto, ma consolidarlo“.