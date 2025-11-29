Allegri non perdona, la Lazio ne è la conferma: via dal Milan subito

Il Milan non punge contro la Lazio, ma tra i rossoneri c’è un calciatore che non viene perdonato: via subito

Primo non prenderle: il motto di Massimiliano Allegri è stato fatto proprio dal Milan che però, per sperare di fare qualcosa di importante in stagione deve risolvere un grave problema.

I campionati si vincono sicuramente non subendo gol, ma per fare punti qualche rete bisogna farla e i rossoneri sembrano faticare troppo da questo punto di vista. Anche contro la Lazio, almeno nei primi 45 minuti, le sortite offensive della squadra di Allegri sono state pochissime e quasi irrilevanti. Privo di Gimenez e, soprattutto, di Pulisic, il tecnico toscano si è affidato a Leao in coppia con Nkunku, ma i due sono apparsi spaesati e staccati dal resto della squadra.

Poco propositivi, pochi palloni giocabili ricevuti e ancora meno quelli che sono riusciti a trattenere: apporto quasi nullo per i due attaccanti e nell’intervallo il tema bomber ha tenuto banco in maniera importante, con soprattutto il francese finito sul banco degli imputati, pagando anche la cifra sborsata dal Milan per acquistarlo in estate (40 milioni di euro).

Milan, Nkunku nel mirino: non lo perdonano

Allegri fatica con un attacco così sterile e il francese è lo specchio di un reparto che ha bisogno di una sterzata immediata per cullare sogni di gloria.

A chiedere un intervento immediato sono anche i tifosi che sui social si sono scatenati all’intervallo di Milan-Lazio, criticando in maniera pesante l’ex Chelsea.

Brutti, brutti brutti. E di fatto c’è fuori un titolare eh Nkunku 40 milioni mi viene da piangere — Spekled (@MSpekled) November 29, 2025

Nkunku tratta il pallone come una dinamite e ha il coraggio di sbuffare quando non gliela passano, mi spezza — Fofana🙏🏾 (@Mac_K77) November 29, 2025

Un primo tempo di una bruttezza indescrivibile. Nkunku davvero una delusione, fofana, vabbè che dire, ha sbagliato tutto, anche quando ha recuperato quei pochi palloni. Non va raga non va — Conta il PERCORSO (@BigMikeMilan23) November 29, 2025

Nkunku è una roba imbarazzante !!! Questo nemmeno a buttare le buste dell’ umido — alessio crobu (@alessiocrobu) November 29, 2025

Questi sono soltanto alcuni dei commenti ricevuti dal numero 18 del Milan alla fine del primo tempo e in molti hanno usato giudizi ancora più pesanti. Soprattutto la richiesta è una sola ed è anche pressante: un altro attaccante che abbia il gol nel sangue e che possa trasformare in rete le (poche, bisogna dirlo) occasioni che la squadra riesce a creare.

Insomma, una bocciatura in piena regola per Nkunku da parte del popolo milanista e c’è da credere che anche lo stesso Allegri non avrà ancora molta pazienza con il francese. Gennaio è alle porte e acquistare un nuovo centravanti, in queste condizioni è obbligatorio.