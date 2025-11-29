Ederson all’Inter, l’agente conferma tutto: “Affare da trenta milioni”

Ederson è un calciatore che all’Inter piace davvero tantissimo: attenzione alle possibili evoluzioni che riguardano il calciomercato futuro.

Ederson è un calciatore di grande talento, che specialmente negli ultimi anni in forze all’Atalanta ha ben dimostrato il suo valore in mezzo al campo. Non a caso, piace a tantissime squadre in Serie A e non solo. All’Inter, per esempio, che più e più volte si è interessata al centrocampista. Acquistarlo, però, non è mai stato semplice.

Il motivo principale è legato al costo del cartellino, che ammonta a circa settanta milioni di euro. Una cifra davvero molto ostica per qualunque club. Tuttavia, in questo senso, ci potrebbero essere delle evoluzioni da tenere assolutamente in considerazione. Facciamo per lo più riferimento a quanto trapelato dall’agente nelle ultime ore.

Addirittura, Ederson potrebbe essere strappato dall’Atalanta a trenta milioni di euro, valore di mercato decisamente abbordabile e che Giuseppe Marotta e colleghi spenderebbero volentieri per un atleta così tanto talentuoso.

Ederson all’Inter, attenzione alla svolta: la conferma dell’agente

L’agente di Ederson fa brillare gli occhi a molti agenti di Serie A – e non solo di Serie A – attraverso alcune dichiaraizoni rilasciate a Cadena SER, programma in cui è intervenuto come ospite. André Cury, manager del calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero importanti in riferimento al potenziale addio del suo assistito alla Bergamo nerazzurra. Ederson, nel recente passato, è stato accostato in più di un’occasione all’Inter, ma anche alla Juventus e ad altri club ancora.

In ogni caso, parlando del giocatore principalmente, l’agente ha spiegato che secondo lui il brasiliano potrebbe adattarsi molto bene al Barcellona grazie alla sua grande fisicità e resistenza. Si tratta di una grande opportunità, anche perché il suo contratto con l’Atalanta è in scadenza. Nonostante abbia ricevuto offerte molto alte, la Dea non ha voluto comunque cederlo: “Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L’Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro, ma adesso che il suo contratto sta per scadere potrebbe anche dimezzare il prezzo, tra i 30 e 40 milioni di euro”.

Il manager del calciatore continua a parlare del suo assistito spiegando che a suo parere è un giocatore di grande talento, come dimsotrano alcune statistiche in cui è fra i migliori in Europa nel suo ruolo. E ha anche aggiunto che lui è un grande amico del Presidente del Barcellona e che nutre un affetto molto speciale per i Blaugrana, quindi cercherà di aiutare sempre il club catalano con i trasferimenti dei calciatori. Anche se ha pure ammesso di fare semplicemente il proprio lavoro. In qualunque modo vada a finire questa storia, di certo c’è che Ederson a 30 o 40 milioni di euro fa gola a tantissime squadre.