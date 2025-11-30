Il lutto è straziante, tutto con un messaggio: calcio sconvolto

Il messaggio pubblicato sui social ha fatto piangere tutti gli appassionati di calcio: il lutto è devastante, dolore immenso.

La terribile tragedia che ha colpito il mondo del calcio provoca ancora un dolore straziante tra familiari, amici e tifosi. La morte del giocatore ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati sportivi: nessuno riesce a capacitarsene, come si può vedere anche dai tantissimi messaggi che ancora oggi riempiono le bacheche social per ricordare l’attaccante venuto a mancare.

Sono passati quasi 5 mesi dalla morte di Diogo Jota, attaccante 28enne del Liverpool, deceduto assieme a suo fratello minore André Filipe Teixeira da Silva (25 anni) in un incidente stradale sull’A52 a Cernadilla, nei pressi di Zamora, in Spagna. Stando alle ricostruzioni ufficiali sembra che la vettura sulla quale viaggiavano i due calciatori sia finita fuori strada durante un sorpasso, forse a causa di una gomma scoppiata: la Lamborghini è andata a fuoco e per i due fratelli non c’è stato nulla da fare.

La devastante notizia della scomparsa di Diogo Jota ha fatto rapidamente il giro del mondo. Tra le immagini più strazianti del funerale del giocatore c’è sicuramente quella di Rute Cardoso, moglie del bomber del Liverpool, distrutta dal dolore: i due si erano sposati solo un paio di settimane prima dopo una relazione cominciata già dai tempi del liceo.

Lutto terribile, il messaggio è straziante: piangono tutti

Dall’amore tra Diogo Jota e Rute Cardoso sono nati tre figli: nel 2021 e nel 2023 sono nati i due maschietti, Denis e Duarte, mentre nel 2024 è venuta alla luce una bambina (il cui nome non è mai stato reso pubblico). La compagna di Diogo Jota ha voluto celebrare il primo compleanno della loro figlioletta con un messaggio su Instagram che ha fatto piangere tutti.

Nel post pubblicato da Rute Cardoso si possono vedere 16 foto, di cui molte della piccola assieme al suo papà, tragicamente scomparso nel terribile incidente dello scorso 3 luglio. “Un anno intero“, scrive come didascalia la 28enne fashion editor. Sotto il post tantissimi commenti da parte di fan che portano sempre nel cuore il ricordo di Diogo Jota e cercano di dare più sostegno possibile alla sua compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rute Cardoso 🎀 (@rutecfcardoso14)

“Vorrei che fosse ancora qui a crescere la sua bambina. Non ti dimenticheremo mai Diogo“, scrive il follower Thomas, mentre un altro utente augura alla famiglia “ogni briciolo di felicità ovunque possiate trovarlo“.