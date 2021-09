UDINESE-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Udinese Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 20 settembre 2021, l’Udinese di Gotti riceve allo stadio Dacia Arena di Udine il Napoli di Luciano Spalletti, che in campionato viaggia a punteggio pieno, nel match valido come posticipo della 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Udinese Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Udinese Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Ghiotta occasione per Udinese e Napoli per fare un grande balzo in alto in classifica. I locali sono ancora imbattuti con 2 vittorie e un pareggio (7 punti), il Napoli è a punteggio pieno (9 punti). Oltre all’opportunità di diventare il terzo club nella storia della Serie A a riuscire a segnare in 30 partite consecutive di campionato, il Napoli potrebbe vedere due stagioni consecutive di Serie A in cui ha vinto le prime quattro partite per la prima volta in assoluto. Sarebbe ancora una sensazione familiare per l’allenatore Luciano Spalletti, che portò l’Inter a vincere le prime quattro partite di Serie A nella stagione 2017/18.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger; Pereyra; Pussetto. Allenatore Luca Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Deulofeu, Beto.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Manolas, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Politano, Petagna.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio-Mondin. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Irrati. Avar: Liberti.

Udinese Napoli Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Udinese Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Udinese Napoli si potrà vedere anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming gratis online per gli abbonati su Sky Go e a pagamento per tutti su Now.

Udinese Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Udinese Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.