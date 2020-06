Trapani-Pordenone Streaming Gratis Link Diretta TV, dove vederla con Cellulare Tablet e PC

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Trapani Pordenone Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 18:45 di venerdì 26 giugno 2020, si gioca Trapani Pordenone ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere questo match valido per la 30a giornata di Serie B.

I siciliani vengono dallo 0-0 casalingo dello scorso turno di campionato contro il Frosinone, e hanno bisogno dei 3 punti per accorciare sulla zona playout al momento lontana 7 punti. Anche i friulani vengono da un nulla di fatto casalingo a reti inviolate, nel derby col Venezia, e vogliono vincere per mantenere invariato il ritardo dalla seconda posizione occupata al momento dal Crotone.

Diretta Trapani Pordenone ⚽ sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Trapani Pordenone ⚽ in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.