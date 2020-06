Streaming Juventus-Lecce Trapani-Pordenone Perugia-Crotone, dove vedere Partite Gratis Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di venerdì 26 giugno 2020, dove spiccano Juventus-Lecce (anticipo della 28a giornata di Serie A), Trapani-Pordenone e Perugia-Crotone per la 30a giornata di Serie B.

18:45 Trapani-Pordenone (Serie B) – DAZN.

La sfida Trapani Pordenone apre il programma della 30a giornata di Serie B. I siciliani vengono dallo 0-0 casalingo dello scorso turno di campionato contro il Frosinone, e hanno bisogno dei 3 punti per accorciare sulla zona playout al momento lontana 7 punti. Anche i friulani vengono da un nulla di fatto casalingo a reti inviolate, nel derby col Venezia, e vogliono vincere per mantenere invariato il ritardo dalla seconda posizione occupata al momento dal Crotone.

Diretta Trapani Pordenone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Venezia-Ascoli (Serie B) – DAZN.

21:00 Empoli-Benevento (Serie B) – DAZN.

21:00 Frosinone-Cittadella (Serie B) – DAZN.

21:00 Cremonese-Cosenza (Serie B) – DAZN.

21:00 Diretta Perugia-Crotone (Serie B) – DAZN.

Perugia e Crotone si affrontano questa sera al Renato Curi in un match di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini. Gli umbri infatti vogliono conquistare la terza vittoria consecutiva per continuare la rincorsa ad un posto playoff della classifica. Mentre il Crotone, che dopo 4 vittorie consecutive è stato bloccato in casa dal Verona, ha bisogno del successo per difendere il secondo posto solitario in classifica alle spalle dell’imprendibile Benevento.

Diretta Perugia-Crotone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Juve Stabia-Livorno (Serie B) – DAZN.

21:00 Pisa-Pescara (Serie B) – DAZN.

21:00 Entella-Salernitana (Serie B) – DAZN.

21:00 Chievo-Spezia (Serie B) – DAZN e DAZN1.

21:45 Diretta Juventus-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus ha vinto fin qui 12 partite sulle 13 giocate in casa, segnando 31 gol a fronte di 10 reti subite: unico pareggio il 2-2 col Sassuolo del 1 dicembre scorso. Il Lecce meglio in trasferta che in casa nelle prime 27 partite: 14 punti contro gli 11 fatti in Puglia il bottino, con l’ultima vittoria colta a Napoli il 9 febbraio scorso.

Diretta Juventus Lecce ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Siviglia-Valladolid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.