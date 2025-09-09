Torna Insigne, affare fatto: c'è la data dell'esordio (Foto Instagram) - Calcioin.it

Si delinea il futuro di Lorenzo Insigne, che secondo le ultime voci di mercato, sarebbe vicino al ritorno in Italia

Lorenzo Insigne è uno degli svincolati di lusso ancora presenti sul mercato. Dopo tre anni al Toronto FC in MLS, l’ex attaccante del Napoli non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia e chiudere l’ultimo capitolo della sua carriera proprio nel campionato che lo ha lanciato. L’esperienza canadese è stata fatta di alti e (molti) bassi, ma ora la volontà del giocatore è chiara: rilanciarsi in Serie A.

Attualmente senza contratto, Insigne rappresenta una pedina preziosa per qualsiasi squadra intenzionata ad assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. E secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, il suo futuro starebbe già prendendo forma, con un possibile esordio imminente con una nuova maglia.

Insigne ritorna in Serie A, stabilito già l’esordio

Insigne ha le idee chiare: vuole la Lazio di Maurizio Sarri. Con il tecnico toscano ha condiviso anni importanti durante l’esperienza a Napoli, rimanendo fortemente legato alla sua filosofia di gioco. I due avrebbero avuto diversi contatti telefonici nell’ultima estate e, secondo quanto trapela, l’attaccante avrebbe rifiutato altre offerte pur di approdare in maglia biancoceleste già da gennaio.

Tuttavia, l’operazione resta complessa. La Lazio ha vissuto un mercato estivo particolarmente difficile, bloccata dall’impossibilità di operare in entrata a causa del mancato rispetto di tre parametri imposti: indice di liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato. Di questi, attualmente è proprio quest’ultimo l’unico ancora non rientrato nei limiti.

Per sbloccare la situazione, la Lazio ha due strade. La prima è l’aumento immediato dei ricavi, e il presidente Claudio Lotito starebbe valutando un nuovo accordo di sponsorizzazione per incassare una cifra significativa e alleggerire il bilancio. Altrimenti la società potrebbe cedere alcuni esuberi della rosa – Kamenovic, Fares, Basic e Gigot – , liberando così spazio salariale e abbassando il monte ingaggi al di sotto dell’80% dei ricavi. Tuttavia, al momento non sono arrivate offerte concrete per questi giocatori.

Se la società dovesse riuscire a sbloccare la situazione entro fine dicembre, Insigne potrebbe arrivare già prima dell’apertura del mercato invernale, in quanto svincolato. In caso contrario, la Lazio dovrebbe attendere gennaio per tesserarlo.

C’è infine una seconda possibilità. A partire dalla sessione invernale, l’indice di liquidità non sarà più vincolante per i club. Questo significa che, anche senza un nuovo sponsor, la Lazio potrebbe comunque concludere operazioni a saldo zero a gennaio. Tuttavia, sarà comunque necessario alleggerire il bilancio cedendo altri elementi della rosa per coprire i costi delle nuove acquisizioni.

Nel frattempo, Lorenzo Insigne è stato avvistato per le vie della Capitale, come testimoniato dallo stesso giocatore attraverso i propri canali social. Una semplice visita o qualcosa di più? L’apparizione del calciatore di Frattamaggiore ha immediatamente infiammato i tifosi biancocelesti, alimentando le voci su un possibile incontro con la dirigenza della Lazio per definire i dettagli di un futuro accordo.