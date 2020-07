Serie A ricorda Ennio Morricone: squadre in campo con "C'era una volta in America (Deborah's Theme)".

La morte di Ennio Morricone ha scosso tutto il mondo, e non solo quello del cinema o della musica, anche il mondo del pallone. Tanto è vero che, in omaggio al grande compositore Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A TIM che si svolgeranno da domani con Lecce-Lazio e Milan-Juventus, saranno le note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)” ad accompagnare in campo i calciatori e gli ufficiali di gara.

Il brano, colonna sonora del film omonimo del 1984 ed uno dei più grandi successi del Maestro, sarà diffuso in tutti gli stadi che ospiteranno le gare della 31a giornata dal momento in cui

gli ufficiali di gara faranno il loro ingresso in campo fino al termine dell’allineamento, sostituendo quindiche non sarà trasmesso. Una celebrazione sentita per uno dei più famosi artisti italiani, che sempre ha ricordato, nel corso della sua vita, la passione e vicinanza che aveva per il mondo del calcio.