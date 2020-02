Finale Super Bowl 2020 Streaming Diretta TV: info Rojadirecta Dazn NFL Gamepass

, , in

DIRETTA SUPER BOWL STREAMING. Nella finale dell’American Football League Super Bowl, che si svolge questa notte all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, Stati Uniti), giocano i San Francisco 49ers del del quarterback Jimmy Garoppolo contro i Kansas City Chiefs con l’MVP della scorsa stagione, Patrick Mahomes. La diretta streaming che prevede il raggiungimento di oltre 200 milioni di spettatori, sarà uno sforzo coordinato di 140 telecamere che sono state installati intorno allo stadio.

Super Bowl 2020: dove vedere la finale streaming e in diretta tv.

La Finale Super Bowl 2020 edizione numero 54 tra San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs viene trasmessa in diretta tv dalla piattaforma Dazn, sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. Online è possibile acquistare l’incontro tramite Nfl Game Pass a 19,90 euro.

VIDEO Anteprima San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefss | Super Bowl 2020 Preview.