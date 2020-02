L'isola d'Elba ospita la prima prova del Gran Prix Centro Italia Giovanile mtb.

, , in

L’Isola d’Elba ospita la prima prova del Gran Prix Centro Italia Giovanile di Mountain Bike. Tra panorami e percorsi immersi in paesaggi naturali, parte da Porto Azzurro il 29 febbraio e il 1 marzo 2020 la sesta edizione del circuito nazionale giovanile di mtb, gara riservata a categorie esordienti ed allievi biker.

L’Elba è la prima tappa del Gran Prix Centro Italia, che quest’anno si articola in un circuito di otto gare, e sarà quindi meta di giovani atleti provenienti da tutta la nazione.

Questo importante evento sportivo conferma come l’isola stia diventando sempre più meta ideale in cui praticare l’mtb in tutte le stagioni dell’anno. Oltre ad Gran Prix, altri significativi eventi sportivi sono infatti la Legend Cup mondiale Marathon a maggio e la Conquistadores Cup a fine ottobre.