Info ROJADIRECTA Sampdoria-Napoli Pescara-Cosenza, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi lunedì 3 febbraio 2020, dove spiccano i posticipi Sampdoria-Napoli (Serie A) e Pescara-Cosenza (Serie B).

14:30 Sampdoria-Chievo (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:45 Diretta Sampdoria-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Solo una vittoria nelle ultime 4 gare giocate a Marassi per la Sampdoria, il roboante 5-1 rifilato al Brescia: per il resto, il pareggio col Sassuolo e 2 sconfitte; dopo la vittoria con la Juventus, il Napoli cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo oltre 4 mesi: l’ultima volta esattamente un girone fa grazie alle vittorie su Sampdoria prima e Lecce poi.

Diretta Sampdoria Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Sambenedettese-Fermana (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:00 Diretta Pescara-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Gli abruzzesi vengono dal bellissimo successo di Pordenone, colto con Legrottaglie all’esordio in panchina dopo l’esonero di Zauri. Situazione estremamente critica per il Cosenza, uscito sconfitto dalla partita sul campo della Salernitana nello scorso turno di campionato al termine del quale accusava 3 punti di ritardo dalla zona playout della graduatoria.

Diretta Pescara Cosenza con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.