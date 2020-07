⚽ ROJADIRECTA Pisa-Trapani Crotone-Salernitana JuveStabia-Chievo, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 17 luglio 2020, dove spiccano Pisa-Trapani, Crotone-Salernitana, JuveStabia-Chievo, tra le altre, per la 35a giornata di Serie B.

11:30 Sydney Fc-Wellington Phoenix (A-League) – Sportitalia.

18:45 Diretta Pescara-Frosinone (Serie B) – Rai Sport, Dazn e Dazn1.

La sfida Pescara Frosinone apre il programma della 35esima giornata di Serie B. Gli abruzzesi sono reduci dall’1-1 sul campo del Venezia e attraversano un pessimo momento di forma – una sola vittoria nelle ultime 8 gare giocate – che li ha portati a dover ora lottare per non farsi risucchiare nei playout di fine stagione; anche i ciociari, ugualmente vincitori una sola volta nelle ultime 8 partite, non vivono una buona fase e devono lottare per conservare un posto nella zona playoff.

Diretta Pescara Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

20:30 Reggio Audace-Novara (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Bari-Carrarese (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:00 Diretta West Ham-Watford (Premier League) – Sky Sport Football.

Diretta West Ham-Watford con i canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Benevento-Livorno (Serie B) – Dazn.

Benevento Livorno si affrontano questa sera nell’unico match di giornata che non ha nulla da dire né per una né per l’altra delle due compagini in campo. I sanniti infatti, usciti sconfitti martedì scorso dalla trasferta di Benevento, sono già da tempo promossi in Serie A come primi al termine di una cavalcata entusiasmante, mentre i toscani, 0-1 dallo Spezia in settimana, sono rassegnati e condannati anche dalla matematica alla partecipazione alla Serie C per la prossima stagione.

21:00 Diretta Cittadella-Ascoli (Serie B) – Dazn.

Cittadella Ascoli giocano questa sera la 35esima giornata di Serie B. I veneti vengono dalla pesante sconfitta sul campo della Salernitana, 4-1 il finale, e hanno dovuto dire addio alle velleità di secondo posto dopo 3 debacle consecutivi; molto bene invece l’Ascoli, 1-0 casalingo sull’Empoli martedì scorso, che grazie a 3 successi di fila vanta ora un punto di vantaggio sulla zona playout, nella quale era stato a lungo in precedenza invischiato.

21:00 Diretta Crotone-Salernitana (Serie B) – Dazn.

Crotone Salernitana incrociano le armi per la 35esima giornata di Serie B. I calabresi cercano i 3 punti per mantenere a distanza le immediate inseguitrici e conservare un buon margine a difesa del proprio secondo posto in classifica, mentre i campani, che vengono dall’ottimo 4-1 interno sul Cittadella, vogliono il colpaccio per tentare lo sprint finale alla conquista del terzo o del quarto posto, che consente di giocare un match in meno nei playoff di fine stagione.

21:00 Diretta Juve Stabia-Chievo (Serie B) – Dazn.

Scendono in campo questa sera per la 35esima giornata di campionato Juve Stabia Chievo. I campani nel turno giocato martedì scorso hanno impattato 2-2 il match giocato a Frosinone, ma oggi hanno bisogno dei 3 punti, che non arrivano da ben 6 gare, per puntare ancora alla salvezza diretta a fine stagione; il Chievo invece viene dalla sconfitta per mano della Cremonese, 1-0 il finale, e di questo passo rischia seriamente l’esclusione dai playoff di fine anno.

21:00 Diretta Pordenone-Cosenza (Serie B) – Dazn.

Pordenone Cosenza scendono in campo con obiettivi del tutto differenti in questa 35esima giornata di Serie B.

21:00 Diretta Perugia-Cremonese (Serie B) – Dazn.

I friulani hanno perso lo scontro diretto per il secondo posto col Crotone, ma vogliono tornare sotto battendo gli ospiti di oggi e sperando in un miracolo della Salernitana, impegnata contro gli uomini di Stroppa; situazione quasi da dentro o fuori per il Cosenza, che non vincendo questa sera rischierebbe di compromettere la possibilità di agganciare i playout di fine anno.

Perugia Cremonese scendono in campo questa sera per la 35esima giornata di Serie B con stati d’animo del tutto differenti. Mentre gli umbri infatti dopo la sconfitta di Cosenza e 5 match senza vittorie sono precipitati nella zona playout della classifica, i lombardi grazie alle 3 vittorie consecutive, da ultimo 1-0 sul Chievo in casa, se ne sono tirati fuori e vantano al momento 2 punti di vantaggio sulla quota che costringe allo spareggio salvezza di fine stagione.

21:00 Diretta Pisa-Trapani (Serie B) – Dazn.

Va in scena all’Arena Garibaldi la sfida Pisa Trapani, una delle più interessanti di questa 35esima giornata di Serie B. I toscani sono reduci dal pareggio subito in extremis sul campo dell’Entella, e hanno bisogno di 3 punti per rientrare nella zona playoff della classifica; situazione da dentro o fuori per il Trapani, che con la vittoria questa sera conserverebbe concrete possibilità di accedere ai playout evitando così la retrocessione diretta in Serie C a fine anno.

21:00 Diretta Spezia-Venezia (Serie B) – Dazn.

Spezia Venezia giocano questa sera per la 35esima giornata di Serie B. I liguri vengono dalla vittoria di Livorno e conservano ancora speranze di dare l’assalto al secondo posto al momento occupato dal Crotone; situazione estremamente delicata per il Venezia, che ha pareggiato 1-1 al termine di una partita tiratissima col Pescara in settimana ed ha bisogno di vincere per mettere qualche punto tra sé e la zona playout della graduatoria.

21:00 Diretta Empoli-Entella (Serie B) – Dazn e Dazn1.

Empoli Entella scendono in campo questa sera per la 35esima giornata di Serie B. I toscani vengono dalla sconfitta di Ascoli, mostrano ultimamente un rendimento altalenante ma hanno bisogno di vincere per mantenersi all’interno della zona playoff; situazione rischiosa quella dell’Entella, che martedì scorso ha agguantato in ultimo il pareggio in casa col Pisa e che ha solo 3 punti di vantaggio sulla zona playout che costringe agli spareggi salvezza di fine stagione.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.