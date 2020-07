CROTONE SALERNITANA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV su Smartphone, dove vederla online

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Crotone Salernitana Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio 2020, si gioca Crotone Salernitana in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Crotone Salernitana incrociano le armi per la 35esima giornata di Serie B. I calabresi cercano i 3 punti per mantenere a distanza le immediate inseguitrici e conservare un buon margine a difesa del proprio secondo posto in classifica.

I campani, che vengono dall’ottimo 4-1 interno sul Cittadella, vogliono il colpaccio per tentare lo sprint finale alla conquista del terzo o del quarto posto, che consente di giocare un match in meno nei playoff di fine stagione.

Dove vedere Crotone Salernitana Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Crotone Salernitana sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Crotone Salernitana in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.