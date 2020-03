Info ROJADIRECTA Livorno-Frosinone Crotone-Pisa Chelsea-Liverpool, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi martedì 3 marzo 2020, dove spiccano Livorno-Frosinone (Serie B), Crotone-Pisa (Serie B) e Chelsea-Liverpool (FA Cup).

20:45 Chelsea-Liverpool (FA Cup) – Dazn.

21:00 Perugia-Benevento (Serie B) – Rai Sport e Dazn.

21:00 Cosenza-Cittadella (Serie B) – Dazn.

21:00 Cremonese-Empoli (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Diretta Livorno-Frosinone (Serie B) – Dazn.

Arbitro Minelli. Livorno Frosinone si affrontano oggi per la 27a giornata di Serie B. I labronici sono tornati alla vittoria, decisamente a sorpresa, in occasione della trasferta sul campo del Chievo di sabato scorso, dopo che non assaporavano il sapore del successo da ben 14 gare, ma i punti che li dividono dalle zone tranquille della graduatoria sono in ogni caso una marea. Sesta vittoria consecutiva senza subire gol invece per i ciociari, lanciatissimi con 46 punti secondi dietro al Benevento.

Diretta Livorno Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Pordenone-Juve Stabia (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Crotone-Pisa (Serie B) – Dazn.

Arbitro Pontera. Crotone Pisa si affrontano questa sera per la 27esima giornata di campionato, in un match fondamentale per entrambe le compagini. I calabresi infatti non possono permettersi di mancare l’appuntamento con i 3 punti, per non rischiare di compromettere la rincorsa al secondo posto della classifica; i toscani, dal canto loro, dopo l’1-0 casalingo sul Perugia e con 33 punti all’attivo, cercano la vittoria soprattutto per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona più calda della classifica.

21:00 Salernitana-Venezia (Serie B) – Dazn.

Arbitro Maggioni. Si affrontano allo stadio Arechi per la 27a giornata di Serie B Salernitana Venezia. I campani tornano a giocare di fronte ai propri tifosi dopo la sconfitta di misura subita sul campo del Frosinone di qualche giorno fa, con l’obiettivo di conquistare 3 punti fondamentali per rafforzare la propria presenza nella zona playoff; i lagunari, dal canto loro, dopo il pareggio interno di sabato scorso col Cosenza per 1-1 devono invece tenersi fuori dalla zona playout della classifica.

21:00 Trapani-Virtus Entella (Serie B) – Dazn.

23:15 Defensa Y Justicia-Santos (Copa Libertadores) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.