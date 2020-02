Info ROJADIRECTA Juventus-Fiorentina Milan-Verona Udinese-Inter, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi domenica 2 febbraio 2020, dove spiccano Juventus-Fiorentina Milan-Verona e Udinese-Inter, partite valide per la 22a giornata di Serie A. In Premier League si gioca Tottenham-Manchester City.

10:00 Cagliari-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Leganes-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Juventus-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Juventus ancora imbattuta in casa, unica squadra della Serie A oltre alla Lazio: 9 vittorie ed 1 pareggio di fronte ai propri tifosi per i campioni d’Italia in carica. Fiorentina imbattuta in campionato sotto la guida di mister Iachini: 2 vittorie e 2 pareggi il bilancio dell’ex centrocampista viola da quando siede sulla panchina lasciata libera da Vincenzo Montella.

Diretta Juventus Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Milan-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Eibar-Betis (Liga) – DAZN

14:30 Sasso Marconi Zola-Mantova (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Foggia-Audace Cerignola (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Palermo-Messina (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Casale-Borgosesia (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Milan-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

In campionato, Milan protagonista di una striscia aperta di 3 successi consecutivi dopo la mini crisi causata dalla sberla di Bergamo del 22 dicembre scorso. Molto bene e non solo al Bentegodi il rendimento del neopromosso Verona, che dei 29 punti conquistati ne ha comunque collezionati 11 lontano da casa.

Diretta Milan Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Lazio-Spal (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Atalanta-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Juve Stabia-Perugia (Serie B) – DAZN

15:00 Chievo-Venezia (Serie B) – DAZN

15:00 Burnley-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Nizza-Lione (Ligue 1) – DAZN

15:00 Carrarese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Pianese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Siena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Rimini-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Casertana-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Rende (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Colonia-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Athletic-Getafe (Liga) – DAZN

16:45 Ajax-Psv (Eredivisie) –

DAZN17:00 Sassuolo-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

17:30 Tottenham-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Albinoleffe-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Gozzano-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Reggiana-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vicenza-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catania-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vibonese-Reggina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Lecce-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Paderborn-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Siviglia-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Villarreal-Osasuna (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Udinese-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo le 3 vittorie consecutive contro Cagliari, Lecce e Sassuolo per l’Udinese sono arrivate le sconfitte contro Milan e Parma, entrambe in trasferta; Inter ancora imbattuta dopo 10 gare lontano dai propri tifosi: è l’unica squadra di serie A rimasta a vantare questo record.

Diretta Udinese Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Benevento-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Barcellona-Levante (Liga) – DAZN

21:00 Bordeaux-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.