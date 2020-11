Live Streaming Juventus-Ferencvaros Lazio-Zenit Spal-Monza, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 24 novembre 2020. Occhi puntati su Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit di UEFA Champions League. C’è anche Spal-Monza (Coppa Italia).

14:30 Spal-Monza (Coppa Italia) – Rai Sport

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Rennes-Chelsea (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Krasnodar-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Juventus-Ferencvaros Streaming Live (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo (41 anni di Brescia), avvisa la sua squadra alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros: “Dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi, andare in campo come se fosse una finale. Ci serve a noi come crescita e per chiudere il discorso qualificazione”.

Diretta Juventus Ferencvaros su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Lazio-Zenit Streaming Live (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite), in chiaro su Canale 5.

L’argentino Joaquin Correa, attaccante della Lazio, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Zenit: “L’obiettivo è battere lo Zenit, penso di partita in partita. Credo che se domani farò il meglio per la squadra poi i risultati arriveranno”.

Diretta Lazio Zenit su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Streaming live su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi in live streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Dinamo Kiev-Barcellona (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Borussia Dortmund-Bruges (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Paris SG-Lipsia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Manchester United-Basaksehir (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Athletico Paranaense-River Plate (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 Ldu Quito-Santos (Copa Libertadores) – DAZN.

Mercoledì 25 Novembre

00:25 Toronto Fc-Nashville (Mls) – DAZN.

01:30 Racing-Flamengo (Copa Libertadores) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

01:30 Velez-Deportivo Cali (Copa Sudamericana) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.