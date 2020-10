Streaming Italia-Olanda Croazia-Francia Portogallo-Svezia (Nations League), dove vedere Partite Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 14 ottobre 2020, dove spiccano Italia-Olanda Croazia-Francia Portogallo-Svezia di Nations League.

20:45 Diretta Italia-Olanda (Nations League) – Rai Uno in chiaro.

Italia-Olanda, gara valevole per la quarta giornata dei gironi di Nations League (Lega A), è in programma nella serata di mercoledì 14 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Il palcoscenico del match tra gli azzurri e gli oranje sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. Formazione ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Pellegrini. DT Mancini.

Diretta Italia Olanda in chiaro sulla rete nazionale di Rai 1. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con RaiPlay (https://www.

raiplay.it/), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Foggia-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Polonia-Bosnia Erzegovina (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Inghilterra-Danimarca (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Islanda-Belgio (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Croazia-Francia (Nations League) – canale tv da definire.

20:45 Portogallo-Svezia (Nations League) – canale tv da definire.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.