ROJADIRECTA Inter-Sampdoria Atalanta-Sassuolo Cremonese-Benevento, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di domenica 21 giugno 2020, dove spiccano Atalanta-Sassuolo (Serie A), Inter-Sampdoria (Serie A), Cremonese-Benevento (Serie B) e Real Sociedad-Real Madrid (Liga).

14:00 Celta Vigo-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN1.

14:30 Djurgarden-Norkkoping (Allsvenskan) – Sportitalia.

15:00 Newcastle-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:15 Aston Villa-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

18:00 Diretta Cremonese-Benevento (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Massimi. Torna in campo la Cremonese dopo il vittorioso recupero di mercoledì scorso sul campo dell’Ascoli, e lo fa ospitando la prima della classe, il Benevento, che con i suoi 20 punti di vantaggio su chi insegue non aspetta altro che festeggiare la meritatissima promozione in Serie A. I lombardi, invece, che contano al momento 33 punti, avevano vinto anche l’ultimo match prima della sosta forzata e puntano a lasciarsi definitivamente alle spalle la zona più calda della classifica.

Diretta Cremonese-Benevento ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Atalanta-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Atalanta attacco più prolifico del campionato con 63 reti messe a segno contro 55 della Lazio, ma tra le mura amiche i capitolini hanno fatto meglio dei bergamaschi: 37 reti fatte contro 33. Nei 6 precedenti di campionato giocati a Bergamo, una sola vittoria per gli ospiti, quella del 6 aprile 2014 col minimo scarto e grazie alla rete messa e segno da Sansone nella ripresa.

Diretta Atalanta-Sassuolo ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Valencia-Osasuna (Liga) – DAZN.

20:00 Everton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football.

20:30 Ascoli-Perugia (Serie B) – DAZN.

20:30 Brann-Viking (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:45 Diretta Inter-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Due sole vittorie nelle ultime 5 gare giocate a San Siro in campionato per l’Inter, contro Genoa e Milan: poi, i 3 pareggi con Roma, Atalanta e Cagliari. Sono 3, fin qui, i successi stagionali della Sampdoria in trasferta: 0-1 con la SPAL, il derby del 14 dicembre giocato in trasferta e l’1-3 ai danni del Torino dell’8 febbraio scorso.

Diretta Inter-Sampdoria ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Diretta Real Sociedad-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Diretta Real Sociedad-Real Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.