ROJADIRECTA Inter-Napoli Parma-Atalanta Serie A, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi martedì 28 luglio 2020, dove spiccano Parma-Atalanta e Inter-Napoli, antici della 37a giornata di Serie A, la penultima prima della fine di questa travagliata stagione.

19:30 Diretta Parma-Atalanta (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Ha dovuto aspettare un intero girone il Parma per tornare a vincere due partite consecutive: dopo la doppia vittoria nel girone di andata contro Sampdoria e Napoli, infatti, i ducali sono tornati a bissare un successo nel girone di ritorno ancora contro i partenopei e poi contro il Brescia. Dopo 5 vittorie consecutive, i bergamaschi sono invece incappati in 3 pareggi di fila nei match giocati lontano da Bergamo, contro Juventus, Verona e da ultimo Milan.

Diretta Parma Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:45 Diretta Inter-Napoli (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La sfida tra nerazzurri e partenopei, dati storici alla mano, è una partita più a senso unico di quanto ci si possa aspettare: 73 in totale le sfide giocate a San Siro, 47 vittorie dei padroni di casa, 17 i pareggi e solo 9 i successi dei campani. Il Napoli ha vinto solo una delle ultima 4 trasferte giocate, a Marassi col Genoa, pareggiando a Bologna e uscendo sconfitto dai campi di Bergamo e Parma.

Diretta Inter Napoli con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.