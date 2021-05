GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo in salita Sestola: 4a Tappa Oggi 11 maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 4a Tappa, martedì 11 maggio Piacenza-Sestola, 187 km.

Primo degli otto arrivi in salita del Giro: dislivello 2800 metri. Si passerà per i territori di Matilde di Canossa (Rossena, la rupe di Canossa e Carpineti), sedi delle principali residenze della contessa. Tappa completamente rettilinea e pianeggiante fino a Parma lungo la via Emilia, poi mossa e impegnativa. Dopo Parma si supera una serie di salite (due Gpm) con pendenze anche oltre il 10%. Dopo Montecreto la corsa arriva a Fanano dove inizia la salita di Colle Passerino che termina a 2 km dall’arrivo. Carreggiata ristretta e con pendenze per lunghi tratti oltre il 10% e punte del 13-14%. A 2 km dall’arrivo la strada scende per circa 800 m per poi riprendere a salire leggermente. Da 750 m all’arrivo fino ai 250 m il fondo è in pavé. Qui nel 2016 si è imposto Giulio Ciccone.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1. Streaming gratis online su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

Inizio tra le 09.

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta
16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all'Arrivo
17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa
20:00-20:30, su RaiSport: TGiro
00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

