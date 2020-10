GIRO D’ITALIA 2020 Streaming arrivo Tortoreto: 10° Tappa Oggi 13 Ottobre in Diretta Rai Play TV

DIRETTA CICLISMO – Oggi martedì 13 ottobre diretta streaming della 10a tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza da Lanciano (in provincia di Chieti in Abruzzo), e arrivo a Tortoreto (in provincia di Teramo). La frazione di 177 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa domencia, la San Salvo – Roccaraso (Aremogna) di 208 Km, è stata vinta dal portoghese Ruben Guerreiro. Il portoghese Joao Almeida mantiene la maglia rosa della 103° edizione della corsa a tappe con 30 secondi di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman (Sunweb).

Vincenzo Nibali si trova al quinto posto con un ritardo dalla vetta di 57″, un distacco ridotto dalla penultima frazione.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

Lanciano – Tortoreto di 177 Km: la tappa 10 del Giro d’Italia di oggi, martedì 13 ottobre 2020, in Diretta TV in chiaro su Rai 2, con partenza alle ore 11:55 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.