GIRO D’ITALIA 2020 Streaming arrivo Monselice: 13° Tappa Oggi 16 Ottobre in Diretta Rai Play TV

, , in

DIRETTA CICLISMO – Oggi venerdì 16 ottobre diretta streaming della 13esima tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza da Cervia (provincia di Ravenna in Emilia-Romagna), arrivo a Monselice (provincia di Padova in Veneto). La frazione di 192 Km viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa domencia, la Cesenatico – Cesenatico di 204 Km, è stata vinta dall’ecuadoriano Jhonatan Narváez (Team Ineos Grenadiers) al suo primo successo in carriera in un grande giro. Il portoghese Joao Almeida mantiene la maglia rosa della 103° edizione della corsa a tappe con 34 secondi di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman (Sunweb).

Vincenzo Nibali si trova al quinto posto con un ritardo dalla vetta di 1′ 01″.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

Cervia – Monselice di 192 Km: la tappa 13 del Giro d’Italia di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, in Diretta TV in chiaro su Rai 2, con partenza alle ore 11:40 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.