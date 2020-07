ROJADIRECTA Cittadella-Venezia Perugia-Trapani Benevento-Chievo, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi lunedì 27 luglio 2020, dove spiccano Cittadella-Venezia, Perugia-Trapani, Benevento-Chievo, valide per la 37a giornata di Serie B.

13:35 Tianjin Teda-Shanghai Sipg (Chinese Super League) – Dazn.

20:45 Cardiff City-Fulham (Playoff Championship) – Dazn.

21:00 Diretta Benevento-Chievo (Serie B) – Dazn.

Benevento e Chievo si affrontano questa sera per la 37esima giornata di Serie B. I campani sono promossi da tempo ma non hanno perso il gusto per la vittoria, come dimostra il 2-3 sul campo del Frosinone dello scorso turno; finale infuocato per il Chievo, che grazie al 4-1 interno sul Cittadella si è rimesso in corsa per la conquista di un posto nei playoff di fine stagione, al momento più su di 1 punto rispetto ai 50 posseduti al momento dai veronesi.

Diretta Benevento Chievo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Empoli-Cosenza (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Juve Stabia-Cremonese (Serie B) – Dazn.

Juve Stabia e Cremonese giocano questa sera per la 37esima giornata di Serie B, la penultima prima della disputa dei playoff e dei playout di fine stagione. I campani devono vincere per non rischiare di essere superati dal Cosenza o raggiunti dal Trapani ed inguaiare così, in vista dell’ultima giornata, anche la Cremonese che, reduce dal pareggio casalingo con lo Spezia a reti bianche, vanta solamente 3 punti di vantaggio sul Pescara al momento sedicesimo.

21:00 Crotone-Frosinone (Serie B) – Dazn.

21:00 Pescara-Livorno (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Pordenone-Salernitana (Serie B) – Dazn.

Incrociano le armi questa sera per la 37esima giornata di Serie B Pordenone e Salernitana, due compagini al momento in lotta per un posto nei playoff di fine stagione. Mentre ai friulani, che vengono dal pareggio 2-2 sul campo dell’Ascoli, basterebbe un punto per la matematica certezza, più duro è il percorso dei ragazzi di Ventura, che dopo il passo falso casalingo con l’Empoli di venerdì scorso devono guardarsi dai possibili ritorni di Chievo e Pisa, al momento più indietro di 1 punto.

21:00 Pisa-Ascoli (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Cittadella-Venezia (Serie B) – Dazn.

Cittadella e Venezia si affrontano in un match di capitale importanza in vista dell’ultima giornata di campionato. I padroni di casa vivono una crisi nera, culminata nelle 5 sconfitte consecutive in cui i ragazzi di Venturato sono incappati ultimamente e di questo passo rischiano di perdere addirittura i playoff; ai lagunari servono punti per salvarsi, ma una doppia vittoria stasera e nell’ultima giornata potrebbe anche aprir

loro, inaspettatamente, le porte degli spareggi promozione.

21:00 Spezia-Entella (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Perugia-Trapani (Serie B) – Dazn.

Perugia e Trapani si affrontano per la penultima giornata di Serie B, la 37esima. Ottimo il ritorno sulla panchina degli umbri di Massimo Oddo, che dopo un digiuno durato 6 partite sono tornati alla vittoria nello 0-2 conquistato sul campo dell’Entella; ora i punti di margine sulla zona playout sono 3, col vantaggio però negli scontri diretti sul Pescara; Trapani ancora speranzoso di raggiungere gli spareggi per rimanere in Serie B, dopo la vittoria casalinga di venerdì proprio sul Pescara.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Le partite, dove annunciato, possono essere viste anche con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.