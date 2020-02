BOLOGNA GENOA Streaming Gratis Link, dove vederla: ROJADIRECTA Sky o DAZN? Canale Diretta TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Bologna Genoa Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita di Serie A valida per il Turno 24, 5a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 18:00 italiane di sabato 15 febbraio 2020, si gioca Bologna Genoa in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 24a giornata di Serie A di calcio italiano.Si gioca dopo Lecce-Spal delle 15.

Bologna Genoa Streaming, presentazione match.

Arbitro Massa. Bologna e Genoa si affrontano al Dall’Ara nel match delle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A. Dopo la bellissima vittoria dell’Olimpico sul campo della Roma dello scorso turno, i felsinei si sono aggregati ufficialmente al gruppo di squadre in lotta per il sesto posto finale; i liguri, dal canto loro, hanno rilanciato le proprie ambizioni di salvezza grazie all’1-0 casalingo conquistato ai danni del Cagliari e cercano oggi i 3 punti per accorciare le distanze sulla zona salvezza.

Bologna Genoa Streming e Diretta TV.

Bologna Genoa viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Bologna ha scalato la classifica grazie a 3 vittorie consecutive contro SPAL, Brescia e Roma, precedute dall’ottimo pareggio casalingo col forte Verona; Genoa invece ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale lontano da Marassi, dove finora ha raccolto 6 pareggi ed altrettante sconfitte.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o

Bologna Genoa, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Indisponibili: Sansone, Santander, Dijks, Krejci, Soriano. Squalificati: nesuno.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Radovanovic, Behrami, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Schone, Ghiglione, Lerager, Romero. Squalificati: nesuno.

Alternative per vedere Bologna Genoa in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Bologna Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Bologna Genoa potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.