REAL MADRID BAYERN MONACO Streaming TV Amazon Prime Video, come vederla Gratis con il cellulare

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv e streaming online. Real Madrid e Bayern Monaco si sfideranno per determinare la seconda finalista della Champions League 2023/24 dopo il Borussia Dortmund. Il Real Madrid parte con il vantaggio del pareggio 2-2 ottenuto nell’incontro di andata. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare un posto a Wembley per la finale del 1° giugno. Di seguito sono disponibili tutte le informazioni su Real Madrid-Bayern Monaco: dalle ultime notizie sulle formazioni alle istruzioni su come seguire la partita in diretta televisiva e in streaming.

A che ora si gioca e dove

Real Madrid-Bayern Monaco si giocherà oggi mercoledì 8 maggio 2024 allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid (Spagna). Calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in TV

La semifinale di Champions League tra Real Madrid-Bayern Monaco è uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. E per gli appassionati di calcio, sarà possibile seguire questa entusiasmante sfida in esclusiva su Amazon Prime Video. L’importante incontro sarà disponibile tramite l’applicazione di Prime Video, accessibile non solo su smart TV ma anche su una varietà di dispositivi, tra cui console di gioco come Xbox e PlayStation, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Amazon Prime Video: La Piattaforma di Streaming per gli Appassionati di Calcio

Amazon Prime Video si conferma come una delle principali piattaforme di streaming per gli amanti del calcio. Con un’ampia selezione di eventi sportivi, tra cui la Champions League, Prime Video offre agli spettatori un’esperienza di visione di alta qualità, accessibile da diversi dispositivi e con una varietà di opzioni per godersi le partite in diretta o in differita.

Come Accedere a Real Madrid vs Bayern Monaco su Amazon Prime Video

Per accedere alla semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco su Amazon Prime Video, gli utenti devono semplicemente scaricare l’applicazione su smart TV o dispositivi compatibili come smartphone, tablet, console di gioco e dispositivi di streaming. Una volta installata l’app, è sufficiente accedere con le credenziali del proprio account Amazon Prime, dove sarà possibile trovare la partita tra gli eventi sportivi in diretta.

Goditi Real Madrid vs Bayern Monaco con Amazon Prime Video

Amazon Prime Video offre agli appassionati di calcio la possibilità di godersi l’emozione della Champions League comodamente da casa. Con una trasmissione in esclusiva della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco, Prime Video si conferma come la scelta ideale per gli amanti dello sport che desiderano vivere ogni momento dell’azione in modo semplice e conveniente.

⚽ Formazioni Real Madrid-Bayern Monaco



REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Courtois, Kepa, Militao, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Modric, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel.

A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Müller, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Precedenti Real Madrid – Bayern Monaco: Una Storia di Grande Rivalità

L’incontro Real Madrid-Bayern Monaco è sempre stato un momento di grande tensione e competizione. Le due squadre hanno una lunga storia di sfide epiche in Champions League, con partite che hanno spesso lasciato il segno nella memoria dei tifosi di entrambi i club. Le rivalità tra i giocatori, le tattiche degli allenatori e le emozioni in campo rendono ogni partita tra Real Madrid e Bayern Monaco un evento imperdibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Real Madrid: La Squadra di Ancelotti Pronta per la Battaglia

Sotto la guida dell’esperto allenatore Carlo Ancelotti, il Real Madrid si prepara per affrontare il Bayern Monaco con determinazione e fiducia. Con una formazione che vede il giovane talento Bellingham supportare il duo offensivo brasiliano composto da Vinicius Junior e Rodrygo, il Real Madrid mira a sfruttare al meglio le proprie risorse offensive per mettere in difficoltà la difesa avversaria. In mediana, lo spazio per Camavinga e il ritorno di Tchouameni in difesa promettono un centrocampo solido e versatile, in grado di gestire le varie fasi del gioco con intelligenza e determinazione.

Bayern Monaco: La Determinazione di De Ligt e Muller

Il Bayern Monaco, dal canto suo, si presenta all’appuntamento con la semifinale di Champions League determinato a riscattare il pareggio dell’andata. Con il ritorno di De Ligt in difesa al posto di Kim, la squadra cerca di rafforzare la propria retroguardia e limitare le azioni offensive del Real Madrid. In attacco, la possibile presenza di Muller dalla panchina e la titolarità di Gnabry promettono un’offensiva dinamica e aggressiva, pronta a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Sul lato sinistro, Davies è pronto a mettere alla prova Mazraoui con la sua velocità e abilità tecnica.

Il Match Real Madrid – Bayern Monaco: Dove e Come Seguire la Partita

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video, offrendo agli appassionati di calcio l’opportunità di seguire ogni istante della partita in diretta e in alta definizione. Gli utenti possono accedere alla trasmissione tramite l’applicazione di Prime Video su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, console di gioco, dispositivi di streaming e dispositivi mobili. Basta scaricare l’applicazione e accedere con le proprie credenziali Prime per godersi l’emozione della Champions League comodamente da casa propria.

Un’Epica Sfida Calcistica da non Perdere

L’incontro tra Real Madrid e Bayern Monaco promette di essere un momento di grande spettacolo e adrenalina per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Con due squadre di altissimo livello pronte a dare il meglio di sé sul campo, ogni momento della partita sarà carico di tensione, emozione e sorprese. Grazie alla trasmissione in esclusiva su Amazon Prime Video, gli spettatori avranno l’opportunità di vivere ogni istante di questa epica sfida calcistica in diretta e con la massima qualità audiovisiva. Non perdete l’appuntamento con Real Madrid contro Bayern Monaco: un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del calcio.