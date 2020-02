Pescara-Cittadella Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

24a giornata di Serie B: ecco dove vedere l’anticipo Pescara-Cittadella streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Il Pescara è decimo in classifica con 32 punti e arriva dalla sconfitta esterna (2-0) in casa del Virtus Entella. Il Cittadella ha un punto in più del Pescara e occupa la ottava posizione. Anche in veneti arrivano da una sconfitta nell’ultima giornata: 1-2 in casa contro l’Empoli.

Pescara e Cittadella si affrontano nell’anticipo del venerdì sera, in apertura di programma della 24esima giornata di Serie B. Dopo le due vittorie consecutive contro Pordenone e Cosenza, gli abruzzesi sono incappati la scorsa settimana nella sconfitta di Chiavari per mano dell’Entella, rimanendo così bloccati a quota 32. Rovescio pesante anche per il Cittadella, superato in casa dal rigenerato Empoli e fermo così in graduatoria ad un solo punto in più rispetto agli avversari di oggi.

Dove vedere Pescara-Cittadella Streaming Gratis info Rojadirecta.

Diretta Pescara-Cittadella con Rai Sport e DAZN a partire dalle ore 21:00 di oggi 14 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese.

Queste le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo dal primo minuto:

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Palmiero, Crecco, Masciangelo; Galano, Maniero.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso; Stanco, Diaw.