Palladino torna in Serie A: il club ha deciso

DiBruno De Santis

Set 10, 2025
Raffaele Palladino

Raffaele Palladino scalda i motori: potrebbe tornare presto su una panchina di Serie A, la decisione sembra ormai essere stata presa

Pronto a tornare. Raffaele Palladino freme in attesa della chiamata giusta. Dopo la separazione a sorpresa con la Fiorentina, il tecnico napoletano ha voglia di rientrare nel giro della Serie A e potrebbe presto avere l’occasione.

Il suo nome in estate è stato molto chiacchierato: Atalanta, Inter e Lazio le società che hanno pensato anche a lui, prima di virare su altri profili. Il nome di Palladino resta però molto apprezzato e l’allenatore è in cima ai possibili candidati nel caso in cui dovesse arrivare un esonero. In particolare c’è una società che potrebbe presto chiamarlo e decidere di affidargli il compito di risollevare una squadra che ha avuto un inizio horror. Prima i cinque gol presi sul campo dell’Inter, quindi il pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina.

Marco Baroni non ha avuto l’impatto sperato al Torino e nelle prossime settimane è chiamato a rialzare subito i granata per evitare un’annata anonima o, peggio ancora, da zona retrocessione. Il calendario gli mette davanti un calendario non semplice prima della prossima pausa: Roma, Atalanta, quindi Parma e Lazio, con in mezzo la coppa Italia contro il Pisa. Appuntamenti che decideranno il destino di Baroni.

Calciomercato Torino, c’è Palladino se salta Baroni

Fare buoni risultati è fondamentale per i granata per non trovarsi già staccati dalla zona europa e pericolosamente invischiati in quella retrocessione. Servono gol e vittorie a Baroni per mettere al sicuro la propria panchina con Cairo che è convinto di aver messo in piedi una buona squadra ed attende ora risultati altrettanto buoni.

Raffaele Palladino
Raffaele Palladino

Non dovessero arrivare, ecco che l’ipotesi esonero per Baroni diventerebbe altamente probabile con il Torino che punterebbe proprio su Raffaele Palladino per creare un progetto a lungo termine, con l’obiettivo di riuscire a inserirsi nelle zone europee della classifica. Un traguardo attualmente lontano, anche se tempo per rimediare ce n’è visto che la stagione è soltanto all’inizio. Con Baroni, se dovesse riuscire a rilanciare immediatamente i granata nei prossimi impegni, o con un altro allenatore se dovessero arrivare altre pesanti sconfitte come quelle contro l’Inter. Palladino intanto aspetta soltanto una chiamata per tornare in pista e la piazza granata lo stuzzica non poco. A decidere sarà il campo e i prossimi risultati del Torino.

