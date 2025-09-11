Oaktree fa piazza pulita, Marotta non può nulla: via in sei (Foto Instagram) - Calcioin.it

Con il fondo Oaktree che ha ufficialmente annunciato la svolta, Marotta è costretto a fare i conti con l’uscite di ben sei rinforzi nerazzurri

Seppur il mercato dell’Inter abbia lasciato qualche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori – soprattutto per la lunga fase di stallo dopo i primi tre innesti – il colpo finale potrebbe rivelarsi determinante. Dopo una serie di trattative sfumate, come il noto caso Lookman, la società nerazzurra ha infatti chiuso in extremis per un rinforzo di spessore: Manuel Akanji, difensore centrale in arrivo dal Manchester City.

Il classe 1995 svizzero, protagonista del trionfo in Champions League 2023 proprio contro l’Inter, arriva a Milano con un bagaglio di esperienza internazionale che potrebbe risultare subito utile. Con il Derby d’Italia contro la Juventus ormai alle porte, il tecnico Cristian Chivu starebbe valutando l’opzione di schierarlo dal 1’ minuto, magari al posto di Bisseck, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Il reparto arretrato guadagna così in solidità, ma sarà il campo a dire se gli investimenti estivi – seppur limitati – daranno i risultati sperati.

Nel frattempo, Oaktree, il fondo statunitense proprietario del club, starebbe preparando una profonda revisione dell’organico nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero sei i nomi a rischio cessione.

Oaktree rivoluziona l’Inter: Marotta costretto a salutare sei innesti

Il fondo statunitense Oaktree ha completamente rivoluzionato l’assetto finanziario e sportivo dell’Inter, imponendo regole ferree sugli investimenti in entrata e sulle operazioni in uscita. Il fondo proprietario ha infatti stabilito una precisa strategia di ringiovanimento della rosa – a partire proprio anche dalla scelta del tecnico – necessaria considerando che l’Inter vantava una delle squadre con l’età media più alta del campionato.

Nell’ultima sessione di mercato, la società nerazzurra ha adottato strategie funzionali a questo obiettivo, puntando su giocatori con ampi margini di crescita e un’età anagrafica contenuta, come Sucic, Bonny, Diouf e Pio Esposito, rientrate dal prestito allo Spezia. Parallelamente, le operazioni in uscita hanno seguito lo stesso criterio, con cessioni di calciatori ormai in fase calante e con un’età più avanzata, come Taremi, Correa e Arnautovic.

Tuttavia, il lavoro di Oaktree non si fermerà qui. Secondo quanto riportato da DAZN, ci sono ancora sei giocatori over 30 che potrebbero salutare presto la Pinetina, soprattutto in virtù dell’imminente scadenza dei loro contratti nel giugno 2026. Tra questi spiccano soprattutto alcuni elementi del reparto difensivo nerazzurro: Darmian (35 anni), Acerbi (37 anni), Sommer (36 anni), Di Gennaro (31 anni) e De Vrij (33 anni). In base alle richieste del fondo, tutti potrebbero lasciare il club al termine della stagione.

Lo stesso discorso potrebbe valere anche per Henrikh Mkhitaryan, centrocampista di grande livello, ma con un’età anagrafica ormai avanzata e un contratto in scadenza anch’esso nel giugno 2026. Mkhitaryan, classe 1989, potrebbe quindi essere l’ultimo e il sesto innesto a poter salutare Milano in questa fase di rinnovamento.