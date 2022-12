LIVERPOOL MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Liverpool-Milan Streaming senza Rojadirecta. La Dubai Super Cup 2022 si giocherà oggi venerdì 16 dicembre 2022 all’Al Maktoum Stadium di Dubai, la cui capienza è di 15 mila spettatori. Calcio d’inizio programmato alle ore 16:30 italiane. Dopo il primo test, culminato nella sconfitta di misura contro l’Arsenal, ad attendere il Milan c’è un nuovo esame in salsa british. Il Diavolo affronterà infatti il Liverpool di Jurgen Klopp, reduce dall’amichevole persa negli Emirati contro il Lione. Di seguito dove vedere Liverpool-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Liverpool-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Rispetto alla partita con l’Arsenal Pioli cambia, in difesa titolare dall’inizio ci sarà Thiaw con Gabbia, in mezzo Krunic accanto a Tonali, davanti Origi lascia il posto a Lazetic. Come terzino sinistro confermato Pobega.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Bajcetic, Thiago; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore Jurge Klopp.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. Allenatore Stefano Pioli.

Liverpool-Milan Live TV al posto di Roja Canale



Liverpool-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision) in esclusiva. Telecronaca live affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Liverpool-Milan Streaming Gratis invece di Roja in Italiano



Liverpool-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Esiste Liverpool-Milan Streaming alternativa Roja?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Liverpool-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.