L’esonero fa scalpore: torna Thiago Motta in panchina

DiBruno De Santis

Set 6, 2025
Thiago MottaL'esonero fa scalpore: torna Thiago Motta in panchina (SCreen Youtube Dazn) - CalcioIn.it

Dopo la deludente esperienza alla Juventus Thiago Motta è pronto a tornare in panchina: per il tecnico italo-brasiliano c’è la chiamata

Un anno da dimenticare. Oppure da ricordare con cura, cercando di non ripetere gli stessi errori. Quale sarà la scelta di Thiago Motta, è certo che l’esperienza alla Juventus non è stata positiva. Il tecnico non è mai riuscito a instaurare il feeling giusto con la squadra e l’ambiente ed ha finito per aggrovigliarsi nelle sue scelte, fino all’esonero della scorsa primavera.

Ora è senza squadra l’ex allenatore del Bologna, in attesa di una chiamata che possa consentirgli di tornare in panchina e dimostrare che quanto fatto vedere in Emilia Romagna non era certo frutto del caso. Aspetta il progetto giusto, come spiegato anche dal suo agente Dario Canovi in alcune dichiarazioni a QSVS: “Thiago Motta diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse proposte – le sue parole -, anche oggi dall’estero ha ricevuto un’offerta: deve trovare la soluzione giusta per lui”.

Una soluzione potrebbe però essere in arrivo o almeno è quanto riferiscono alcune fonti di stampa nelle ultime ore. Si tratta di una soluzione che potrebbe consentire a Thiago Motta di rientrare dalla porta principale e giocare anche la Champions League.

Thiago Motta torna in panchina: proposta arrivata

L’occasione giusta potrebbe essere quella che corrisponde al nome del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha già esonerato ten Hag: il tecnico olandese ha avuto appena tre partite di tempo sulla panchina delle Aspirine prima di essere cacciato via, non senza polemiche.

Thiago Motta
Thiago Motta torna in panchina: proposta arrivata (Screen Youtube) – CalcioIn.it

Ora il club, campione di Germania due anni fa e reduce dalla fantastica era Xabi Alonso (ora al Real Madrid), sta cercando il nome giusto per rilanciare il progetto e tra i candidati figura anche quello di Thiago Motta. Anzi, stando a quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira, l’ex tecnico della Juventus sarebbe stato proposto al Leverkusen che starebbe ora valutando se procedere con la trattativa oppure puntare su un altro nome.

Il profilo di Thiago Motta è stato molto chiacchierato quest’estate: era uno dei nomi per il dopo Gasperini all’Atalanta, prima che la Dea puntasse su Juric. La candidatura dell’ex Juve era stata avanzata anche per l’Inter, quando Inzaghi ha scelto l’Arabia Saudita, ma alla fine Marotta ha preferito puntare su Chivu. Ora l’idea Bayer Leverkusen che come progetto potrebbe essere quello giusto per ripartire. A giorni arriveranno novità importanti. Thiago Motta è pronto a tornare.

