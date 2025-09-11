Juve nel caos, scontro nello spogliatoio: "Gli ha dato una testata" (Foto Instagram) - Calcioin.it

Clamoroso in casa Juve: uno scontro nello spogliatoio bianconero che è venuto a galla nelle ultime ore

In casa Juventus ci si prepara per un appuntamento cruciale: il temutissimo Derby d’Italia contro l’Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. La squadra, oggi guidata da Igor Tudor, affronterà i nerazzurri di Cristian Chivu in una sfida che si preannuncia ad alta tensione e che potrebbe già dire molto sulle ambizioni stagionali delle due formazioni.

I bianconeri stanno intensificando la preparazione in attesa del rientro di tutti i nazionali, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su una clamorosa indiscrezione che sta facendo il giro degli ambienti vicini al club. “Gli ha dato una testata”, riportano fonti vicine all’ambiente.

Juve, una rivelazione scuote l’ambiente: “Gli ha dato una testata”

Una rivelazione inaspettata, che riaccende i riflettori su una delle icone più amate del calcio italiano. A un anno dalla scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci, sua figlia Jessica, nata dal primo matrimonio dell’ex attaccante, ha rilasciato un’intervista toccante alla Gazzetta dello Sport insieme al fratello Mattia, ricordando gli ultimi momenti trascorsi con il padre e condividendo aneddoti inediti della sua carriera.

Totò Schillaci è scomparso il 18 settembre dello scorso anno, all’età di 59 anni, dopo aver lottato contro un tumore al colon. Simbolo degli indimenticabili Mondiali di Italia ’90, dove fu capocannoniere e trascinatore della Nazionale, Schillaci ha vestito le maglie sia della Juventus che dell’Inter, diventando un’icona trasversale del calcio italiano.

Nel corso dell’intervista, Jessica ha anche raccontato un episodio sorprendente riguardante il rapporto tra suo padre e Roberto Baggio, altro grande protagonista di Italia ’90, che non fece mancare la sua vicinanza alla famiglia in occasione della scomparsa di Totò. Tuttavia, Jessica ha raccontato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di alcuni esponenti del mondo del calcio, che non si sono fatti sentire in un momento così doloroso.

“Qualcuno c’era, altri meno. Mi ha colpito soprattutto il messaggio emozionato di Roberto Baggio sui social. Mi raccontano che da bambina volessi stare sempre tra le sue braccia e mio padre gli voleva bene, anche se una volta gli tirò una testata…“, ha raccontato la figlia di Schillaci. Un episodio che risale ai tempi in cui sia Totò che Baggio vestivano la maglia bianconera.

La stessa vicenda fu raccontata qualche tempo prima dallo stesso Schillaci: “Attraversavo un periodo brutto, mi stavo separando da mia moglie Rita, avevo i nervi a fior di pelle. Una mattina leggo il giornale e Roberto, seduto di fronte, comincia a colpirlo con un calcio. Una volta, due, tre. ‘Guarda che me lo tiri in faccia’, gli dico. Una volta, due, tre. Alla quarta mi alzo e gli tiro una testata. Ma non forte, eh. Poi abbiamo fatto pace e siamo rimasti legati“.