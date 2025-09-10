Juve-Inter perde un protagonista: cessione a sorpresa in Turchia

Dazn, come avere il servizio senza pagare -www.CalcioIN.it

Allarme rosso in vista di Juventus-Inter, uno dei protagonisti più attesi potrebbe non riuscire a fare parte del big match.

Questo fine settimana la Serie A riprende in grande stile con un big match attesissimo che sa già di scontro al vertice. Da una parte, abbiamo l’Inter di Christian Chivu, una squadra reduce dalla grande era di Simone Inzaghi che per sfortuna, si è chiusa con una batosta in Champions League e poi in Serie A per il tecnico italiano. Dall’altro, la Juventus di Igor Tudor, in fase di ristrutturazione ma ancora un ostacolo per qualsiasi pretendente allo scudetto.

Lo scontro vede affrontarsi due formazioni che hanno portato avanti un calciomercato non del tutto soddisfacente: i bianconeri non hanno portato a casa Kolo Muani mentre i nerazzurri hanno visto sfumare in modo quasi imbarazzante la cessione di Lookman da parte dell’Atalanta con il calciatore che pure sarebbe entrato volentieri a fare parte dell’organico milanese.

In ogni caso, è tardi per i rimpianti ed è ora di affrontarsi a viso aperto con i giocatori collaudati che hanno permesso a queste due squadre di giocarsi scudetto e accesso alle coppe negli ultimi anni. Anche se a conti fatti, uno dei protagonisti della partita in un futuro non troppo distante potrebbe non essere più in Serie A. Arriva infatti una proposta molto interessante di un altro club.

Ultima volta per Hakan Çalhanoğlu

Raramente i giocatori che “tradiscono” Milan per Inter e viceversa vengono accolti bene in un team: il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu lo ha fatto e i tifosi del team nerazzurro lo hanno ricevuto a braccia aperte, specie perché il giocatore del paese a metà tra medio oriente ed Europa geograficamente parlando è cresciuto moltissimo all’Inter mettendo in campo prestazioni ben migliori di quelle viste con i cugini.

Per il calciatore impegnato anche con la Turchia nelle qualificazioni ai mondiali, si prospetta però un’offerta per tornare a giocare nel campionato casalingo: benché la corte fatta dal Galatasaray all’Inter sia stata rifiutata pare che il team turco sia già pronto a riprovare a gennaio con un’offerta su cui chiaramente non abbiamo dettagli ma che si prospetta molto generosa. E’ non è tutto perché anche dal fronte juventino abbiamo un giocatore nel mirino della squadra.

Stando alla stampa, il giocatore serbo Filip Kostic dovrebbe tornare al Fenerbache entro il 12 settembre che sarà la data in cui si chiuderà la finestra di mercato per il paese. O almeno, il team gialloblu sta provando ad ufficializzare questo ritorno che priverebbe Igor Tudor del 32enne, a sua volta impegnato nelle qualificazioni mondiali con la sua nazionale, in vista del big match milanese. Vedremo come andranno a finire queste trattative importanti.