Juve-Inter, dove vedere in diretta tv e streaming il derby d'Italia - Calcioin.it (screen Youtube)

La terza giornata di Serie A è pronta a ripartire con il botto. Ecco come tutte le informazioni per seguire la gara tra Juventus e Inter in diretta .

Nemmeno il tempo di smaltire la prima sosta stagionale e la Serie A torna con un big match che promette scintille: Juventus-Inter, il derby d’Italia che da sempre rappresenta molto più di una partita. È sfida di tradizione, rivalità, orgoglio e ambizioni, e stavolta arriva già alla terza giornata di campionato, quando le squadre hanno appena iniziato a delineare le proprie identità. I bianconeri guidati da Igor Tudor arrivano all’appuntamento con il vento in poppa. Due vittorie su due, sei punti conquistati senza subire gol e la sensazione di una squadra solida, pragmatica, che sembra già avere chiaro il proprio percorso. La mano del tecnico croato si è vista da subito: ordine tattico, intensità e capacità di sfruttare le occasioni. L’innesto di giocatori come Jonathan David, Lois Openda ed Edon Zhegrova ha aumentato il tasso tecnico e dato nuove soluzioni offensive.

Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu vive sensazioni opposte. Il roboante 5-0 al Torino aveva illuso e acceso entusiasmi, ma la successiva caduta casalinga contro l’Udinese ha rimesso tutto in discussione. Una battuta d’arresto che ha messo in luce difficoltà di approccio mentale e qualche fragilità difensiva, aspetti che il tecnico rumeno dovrà sistemare in fretta per non rischiare di compromettere la stagione già in avvio. La sfida dell’Allianz Stadium non sarà solo una gara di prestigio, ma un test cruciale per misurare la fame e la tenuta psicologica delle due rivali storiche. In un campionato dove il Napoli campione in carica parte favorito, il derby d’Italia può offrire un’indicazione precisa su chi avrà le credenziali per inseguire gli azzurri nella corsa al tricolore.

Juventus-Inter, come seguire la diretta: tutte le informazioni

Il calcio d’inizio di Juventus-Inter è fissato per sabato 13 settembre alle ore 18:00. Il match della terza giornata di Serie A sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti della partita. Gli abbonati potranno seguire l’incontro in diversi modi: su Smart TV scaricando l’app DAZN, tramite console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. È possibile guardare il match anche in streamingsu PC, tablet e smartphone accedendo al sito ufficiale o all’app della piattaforma.

Inoltre, chi ha attivato l’opzione “Zona DAZN” potrà seguire la partita anche via satellite, con la telecronaca dedicata. L’attesa è già altissima: milioni di tifosi in Italia e nel mondo si collegheranno per assistere a una delle sfide più affascinanti del nostro calcio. Non mancheranno dirette social e trasmissioni parallele: i canali YouTube e Twitch specializzati sul mondo nerazzurro e bianconero offriranno live reaction e commenti in tempo reale per vivere insieme un appuntamento che, come sempre, promette emozioni forti.