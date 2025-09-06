Italia-Brasile, semifinale volley femminile: orario e dove vederla gratis in tv (Foto Instagram) - Calcioin.it

Semifinale Mondiali 2025 di volley femminile: quando l’Italia affronta il Brasile e dove vedere la sfida in diretta Tv

L’Italia si conferma tra le grandi d’Europa e del mondo ai Campionati Mondiali di pallavolo femminile 2025, centrando per la quarta volta consecutiva la semifinale iridata. Sotto la guida esperta del ct Julio Velasco, le azzurre hanno raggiunto quota 34 vittorie consecutive, un traguardo straordinario che racconta la forza e la continuità di questo gruppo.

Dopo aver superato con un netto 3-0 la Polonia ai quarti, Egonu e compagne si preparano ora alla sfida decisiva contro il Brasile, altra squadra simbolo della pallavolo mondiale, che ha invece dal canto suo liquidato la Francia. L’appuntamento è per quest’oggi alle ore 14:30 – ora italiana – , in un match che si preannuncia combattuto fino all’ultimo punto. L’altra semifinale vedrà affrontare il Giappone contro la Türkiye, in programma sempre nella mattinata di oggi, ma alle ore 10:30.

L’Italia ha dominato la fase a gironi, chiudendo con tre vittorie nette contro Slovacchia, Cuba e Belgio, perdendo soltanto un set. Agli ottavi è arrivata la vittoria 3-0 sulla Germania e poi, con lo stesso risultato, la Polonia è stata superata ai quarti, confermando l’Italvolley come una delle squadre più solide e complete del torneo. Proprio questa imbattibilità ha consentito alla squadra di Julio Velasco di conquistare la Volleyball Nations League 2025.

Italia-Brasile, semifinale Mondiali volley femminile: dove vedere la partita in diretta TV

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro sui canali Rai, con la possibilità di seguirla anche in streaming gratuito su RaiPlay, disponibile su tutti i dispositivi mobili e desktop. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire della copertura di DAZN, che offrirà telecronaca e contenuti esclusivi. Per il pubblico internazionale è disponibile la piattaforma VBTV – Volleyball World TV – , che garantisce la trasmissione di tutti gli incontri del Mondiale.

Italia e Brasile si sfidano in semifinale per la 87ª volta nella loro storia, una rivalità che ha scritto pagine epiche nel mondo della pallavolo femminile. I precedenti vedono le brasiliane in vantaggio con 65 vittorie contro le 21 azzurre, ma il 2025 ha cambiato le carte in tavola: le italiane hanno infatti battuto il Brasile sia nella fase a gironi che nella finale della Volleyball Nations League, dimostrando di poter competere ad altissimi livelli.

Il cammino dell’Italia ai Mondiali 2025 è finora impeccabile e la semifinale contro il Brasile rappresenta un momento chiave. Le azzurre, galvanizzate dall’imbattibilità e dall’esperienza maturata in queste settimane, hanno come unico obiettivo quello di staccare il pass per l’ambitissima finale.