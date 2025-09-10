Il Milan trema, ginocchio ko: tegola pesantissima

Tegola Milan infortunio grave al ginocchio: Allegri trema (Foto Instagram - calcioin.it)

Brutta tegola in casa Milan, l’infortunio al ginocchio lascia senza parole Allegri e Igli Tare che vedono complicarsi i piani sul futuro.

Il calcio a volte sa essere crudele. Si lavora duramente per costruire un progetto, si programmano investimenti, si dà fiducia ai giovani talenti e poi, all’improvviso, basta un episodio in allenamento a stravolgere tutto.

È quello che sta accadendo al Milan, proprio nel momento in cui la società rossonera stava mettendo le basi per dare solidità al futuro e per dare linfa vitale al progetto. Un infortunio in allenamento di quelli che non lasciano scampo.

Milan: l’infortunio al ginocchio scuote l’ambiente

Massimiliano Allegri e Igli Tare avevano messo al centro delle riflessioni uno dei profili più interessanti emersi negli ultimi anni dal settore giovanile. Alessandro Bonomi, attaccante che aveva già lasciato intravedere lampi di qualità nella Primavera, era pronto a prendersi un ruolo importante in questa stagione. Il suo talento tecnico, la capacità di muoversi tra le linee e quella personalità che spesso manca ai giovani lo avevano reso uno dei nomi più seguiti con attenzione dagli addetti ai lavori.

Proprio per questo la notizia che arriva oggi ha lasciato tutti spiazzati. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, infatti, Bonomi ha subito un infortunio pesante durante la sessione di allenamento odierna. Una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento legamentoso che, senza ombra di dubbio, rischia di compromettere non solo i suoi tempi di crescita ma anche l’intero percorso del progetto Under 23, che puntava su di lui come punto di riferimento tecnico.

Non è mai semplice parlare di infortuni, perché dietro c’è la delusione di un ragazzo che aveva costruito con sacrificio ogni piccolo passo della sua carriera. Però questa volta il peso della notizia si fa sentire anche a livello societario. Allegri, che conosce bene l’importanza di avere giovani pronti a dare freschezza, e Tare, chiamato a plasmare un’idea di futuro sostenibile, dovranno rivedere i piani a partire dalle prossime settimane.

Il Milan, infatti, crede molto nel progetto dell’Under 23. È una scelta che guarda al lungo periodo, pensata per garantire continuità e per non dover sempre guardare al mercato esterno. E Bonomi rappresentava proprio la sintesi perfetta di questo disegno: un ragazzo cresciuto in casa, pronto a fare il salto e a diventare un simbolo di una nuova generazione rossonera.

Adesso tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali e dai tempi di recupero. L’augurio è che il giocatore possa tornare in campo al più presto, ma è chiaro che il rischio di un lungo stop spaventa. I tifosi, che lo hanno seguito e sostenuto fin dai tempi della Primavera, hanno già iniziato a manifestare sui social messaggi di affetto e incoraggiamento.

Il futuro di Alessandro Bonomi è ancora tutto da scrivere, ma questa battuta d’arresto segna senza dubbio una fase complicata. Per Allegri e Tare, invece, sarà il momento di dimostrare se il progetto Under 23 del Milan è abbastanza solido da reggere anche a un colpo così duro.