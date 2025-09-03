Il Milan pensa allo svincolato: c'è il nome che convince Allegri (Foto Instagram) - Calcioin.it

Il Milan valuta un nuovo nome per l’organico di Allegri: uno svincolato “di lusso” gradito al tecnico livornese

Il mercato estivo si è ufficialmente concluso e i conti, per tutte le squadre di Serie A, sono ormai chiusi. Tuttavia, resta un’opzione ancora aperta: quella legata ai calciatori svincolati. Molti giocatori di esperienza e qualità – alcuni dei quali considerati autentici “colpi di lusso” – sono attualmente senza squadra. C’è chi cerca un’occasione per rilanciarsi, chi sogna un’ultima avventura ad alti livelli prima di dire addio al calcio giocato.

Anche il Milan, nonostante il lavoro svolto durante le settimane di trattative, potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un difensore di spessore internazionale da mettere a disposizione di Allegri. La rosa rossonera conta attualmente cinque centrali, ma l’impressione è che Allegri voglia una pedina in più per completare il reparto.

Il club rossonero sta monitorando con attenzione i profili disponibili, valutando condizione fisica, affidabilità e potenziale impatto nello spogliatoio. Un’occasione a parametro zero, se ben calibrata, potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere al volo. Proprio in questo scenario è emerso un nuovo profilo per il reparto difensivo del tecnico livornese.

Milan, nel mirino uno svincolato da regalare a Allegri

Un nome che circola, una suggestione più che una vera e propria trattativa, ma che merita attenzione: Takehiro Tomiyasu, 26 anni, ex difensore di Bologna e Arsenal, è attualmente svincolato. Il giapponese è reduce da un lungo calvario fisico che ne ha rallentato – se non bloccato – la carriera proprio nel momento della piena maturità.

Dopo un periodo brillante in Premier League con la maglia dei Gunners, Tomiyasu ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box per oltre un anno e mezzo, permettendogli di scendere in campo una sola volta nell’ultima stagione – totalizzando solo 6 minuti in campo. Nonostante la fiducia e l’attesa dell’Arsenal, le parti hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto a fine stagione.

“È stato un periodo di forte stress, meglio prendermi una pausa e pensare a recuperare da solo”, ha raccontato recentemente lo stesso Tomiyasu, spiegando la scelta di fermarsi per ritrovare serenità e condizione fisica.

Ora il peggio sembra alle spalle. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi regolarmente e sta gradualmente ritrovando la forma. A costo zero, Tomiyasu potrebbe rappresentare una scommessa a basso rischio per chi è alla ricerca di un difensore duttile, esperto, ma ancora giovane.

Il suo profilo, infatti, piace per caratteristiche tecniche e personalità, anche se al momento non ci sono contatti concreti con la società rossonera. Si tratta, appunto, di una suggestione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane.