Hamilton in Ducati, novità pazzesca per la F1

Set 8, 2025
Il binomio Italia-Hamilton non è limitato soltanto alla Ferrari: il pilota inglese in Ducati, novità pazzesca in Formula 1

Un binomio che finora in pista si è rivelato poco vincente. Lewis Hamiton e la Ferrari non stanno avendo risultati importanti e l’avventura in rosso del sette volte campione del mondo non è certo iniziata sotto buoni auspici.

Un anno intero senza podio, difficoltà con le quale il britannico non era abituato a fare i conti. Si aspetta il guizzo e si spera nella prossima stagione come troppo spesso è capitato per la scuderia di Maranello negli ultimi anni (in realtà ne sono quasi 18 senza titolo). Il 2026 sarà quello della rivoluzione regolamentare, da sempre momento di ribaltamento di gerarchie e alla Ferrari sperano che a issarsi davanti a tutti sia proprio il Cavallino Rampante.

Intanto l’entusiasmo per Hamilton e Leclerc non è mancato a Monza con i due piloti accolti da una folla festante fin dall’inizio della settimana del GP con l’appuntamento a Milano e migliaia di tifosi a scaldare i quali dei portacolori della Ferrari. L’inglese però ha scelto di stupire tutti proprio a Monza con un arrivo che ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti.

Hamilton in sella ad una Ducati: sorpresa a Monza

Lewis Hamilton ha scelto di arrivare nel circuito non al volante di una Ferrari, che pure ci si attendeva, ma mettendo da parte le auto per concedersi un giro in moto.

La scelta è ricaduta su un’altra azienda italiana, la Ducati, e il britannico ha fatto il suo ingresso in sella in quella che con tutta probabilità era una Panigale V4. Telaio tricolore e numero 1 sul cupolino, la moto di Borgo Panigale guidata da Hamilton ha fatto scalpore e stupito i fan che ci hanno messo un po’ a capire che il pilota era proprio il ferrarista. Poi è partito l’assalto a foto e autografi e Lewis non si è certo tirato indietro nei limiti del possibile.

L’arrivo in moto di Hamilton non è certo una novità. Risaputa la sua passione per il motociclismo, con anche le voci in passato di un suo coinvolgimento diretto in un team di MotoGP. Inoltre, Hamilton ha collaborato con la MV Augusta, mettendo il suo zampino nella realizzazione di tre modelli: la MV Agusta Dragster RR LH44, messa in produzione in 244 esemplari; due anni dopo è arrivata la MV Agusta F4 RC LH44 con appena 44 moto realizzate; infine, i 144 esemplari della MV Agusta Brutale 800 LH44.

