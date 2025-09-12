Follia Juventus, 80 milioni e Yildiz lascia subito l’Italia

Kenan Yildiz via per 80 milioni di euro (Foto Instagram - calcioin.it)

La Juventus di Igor Tudor deve ore fare i conti con una autentica follia: 80 milioni per Yildiz e il calciatore pronto a partire.

La sensazione è che a Torino, dopo stagioni complicate, si respiri finalmente un’aria diversa. La Juventus ha cambiato rotta con una dirigenza nuova, idee chiare e un allenatore come Tudor che conosce bene l’ambiente e sembra aver già impresso la sua impronta.

I risultati iniziali hanno dato fiducia e ottimismo, ma come spesso accade nel calcio, le difficoltà non arrivano soltanto dal rettangolo verde. C’è infatti una questione che rischia di diventare il vero banco di prova per il club bianconero, perché non riguarda schemi, allenamenti o moduli, ma il futuro di un talento che ha già fatto innamorare i tifosi.

Yildiz lascia subito Torino per 80 milioni di euro

Stiamo parlando di Kenan Yildiz, il classe 2005 che negli ultimi mesi si è preso la scena a suon di prestazioni convincenti. L’attaccante turco, cresciuto nell’orbita Juve, rappresenta una delle scommesse più interessanti del calcio europeo e non è un caso se attorno al suo nome si stia creando un vero e proprio intrigo di mercato. Secondo quanto riportato dal portale iberico Fichajes.net, infatti, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su di lui in maniera seria e concreta.

Joan Laporta, presidente dei catalani, sarebbe rimasto colpito dal talento del ragazzo al punto da inserirlo in cima alla lista dei desideri per il prossimo futuro. Non è solo una suggestione o un’idea da valutare più avanti: per il Barça, Yildiz rappresenta una priorità e, senza ombra di dubbio, un investimento che guarda lontano. Un profilo giovane, già pronto a reggere la pressione dei grandi palcoscenici e in grado di diventare, secondo la dirigenza blaugrana, un tassello fondamentale per gli anni a venire. Hansi Flick, che di giovani se ne intende, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, considerandolo un colpo strategico.

Ed è qui che nasce la partita più delicata per la Juventus. Perché il club, che crede tantissimo nel talento di Yildiz, non intende svenderlo. Le indiscrezioni parlano di una valutazione da almeno 80 milioni di euro, cifra che rappresenta sia la volontà di blindare il ragazzo sia la consapevolezza di avere in casa un potenziale fuoriclasse. Una cifra alta, che non spaventa un club come il Barcellona ma che, al tempo stesso, segna una linea di confine netta.

La Juve sa che il mercato è fatto anche di sacrifici, però stavolta la questione tocca corde particolari. Perché Yildiz non è solo un giocatore, è anche un simbolo della rinascita e della voglia di costruire partendo dai giovani. I tifosi, dal canto loro, sperano che la società resista alla tentazione dell’incasso e preferisca tenersi stretto un calciatore che può diventare il volto del futuro bianconero. In fondo, rinunciare a 80 milioni per far crescere un talento del genere sarebbe un segnale fortissimo: quello di una Juve pronta non solo a tornare competitiva, ma anche a difendere i propri gioielli.