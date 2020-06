FIORENTINA BRESCIA Streaming info ROJADIRECTA Link Gratis su Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Fiorentina Brescia Streaming Gratis (senza Rojadirecta): si affrontano oggi lunedì 22 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 27a giornata di Serie A.

Ribery spera nella panchina, Iachini comunque lo lancerà con cautela. Recuperato Dalbert dopo la squalifica, in mezzo al campo Duncan può partire titolare. Tanti infortuni per Lopez, per questo Tonali proverà ad esserci comunque dall’inizio nonostante l’infortunio in amichevole di mercoledì. Balotelli fuori dal progetto, in attacco la coppia Donnarumma-Torregrossa

Dove vedere Fiorentina Brescia Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Fiorentina Brescia ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre) e con con il servizio a pagamento di streaming online

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare interne di campionato (4N, 4P), 1-0 contro la SPAL a gennaio. Ben tre dei quattro successi in questa Serie A del Brescia sono arrivati in trasferta: il 75%, la percentuale più alta in questo campionato. Il Brescia subisce gol da 11 partite di campionato: non registra una striscia più lunga nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1997/98 (13 in quel caso).

Partita Fiorentina Brescia ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Fiorentina Brescia non viene trasmessa in chiaro.