Esonero ufficiale, bomba Spalletti: subito in panchina - Calcioin.it (screen Youtube)

Tra gli allenatori ancora senza una casa c’è Luciano Spalletti. L’ex CT della Nazionale è pronto a tornare dopo l’esonero ufficiale.

La nuova stagione calcistica è cominciata da poche settimane, ma i campionati europei hanno già messo in mostra la solita giostra delle panchine. Le prime teste sono cadute e il valzer degli allenatori sembra destinato a proseguire ancora a lungo. Un’estate intensa, soprattutto per gli italiani, che hanno vissuto cambiamenti e ritorni clamorosi. Alla Lazio è tornato Maurizio Sarri, accolto con entusiasmo dai tifosi dopo il divorzio burrascoso dello scorso anno. Al Milan, invece, c’è stato il grande ritorno di Massimiliano Allegri, che dopo un decennio si è ripreso i rossoneri con l’obiettivo di riportarli al vertice. Una scelta che ha diviso la piazza ma che certifica come le società guardino spesso ai nomi di esperienza per garantire stabilità e risultati immediati.

Non tutti, però, hanno trovato una panchina. Alcuni big del calcio italiano sono ancora senza squadra, in attesa dell’occasione giusta. Tra questi spiccano due nomi pesanti: Roberto Mancini, che dopo le esperienze con la Nazionale e con l’Arabia Saudita non ha ancora imbeccato la sua nuova avventura, e soprattutto Luciano Spalletti, l’allenatore toscano che ha regalato al Napoli lo scudetto del 2023 e che ha lasciato la guida dell’Italia dopo un parentesi di tensioni e risultati altalenanti. Per entrambi, le strade sembrano destinate a intrecciarsi nuovamente con il calcio internazionale. In particolare per Spalletti, che potrebbe presto tornare protagonista in panchina. Le ultime notizie che arrivano dall’estero aprono infatti scenari interessanti per il tecnico di Certaldo.

Fenerbahce, dopo Mourinho l’idea Spalletti: è lui il nome in pole

Il Fenerbahce ha deciso di interrompere il rapporto con José Mourinho dopo l’amara eliminazione nei preliminari di Champions League. Il tecnico portoghese, reduce dall’esperienza alla Roma, non è riuscito a portare trofei in Turchia e ha lasciato Istanbul senza grandi risultati. Una separazione inevitabile, maturata dopo settimane di tensioni e malumori legati al rendimento della squadra. Adesso il club gialloblù guarda al futuro e per la successione di Mourinho circolano nomi pesanti. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, in cima alla lista del Fenerbahce ci sarebbe proprio Luciano Spalletti. Sul suo profilo X, Accomando ha scritto: “Anche Spalletti nella lista del Fenerbahce per sostituire Mourinho”. Una frase che ha subito fatto il giro dei social, alimentando le voci su un possibile ritorno in panchina del tecnico toscano.

Non solo Spalletti, però. In corsa per la panchina turca ci sarebbe anche un altro ex commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. Due nomi che testimoniano l’ambizione del club, deciso a rilanciarsi con un profilo internazionale e dall’esperienza consolidata. Per Spalletti, reduce da mesi lontano dai campi, l’occasione rappresenterebbe una nuova sfida in un contesto inedito, con la possibilità di riportare entusiasmo a un club storico come il Fenerbahce. E se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, il valzer delle panchine potrebbe regalare un altro clamoroso capitolo.