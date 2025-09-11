Calcio IN

Vivi il calcio, respira la passione!

Calcio

Disperazione Baggio, il dolore è troppo grande: “Volevo morire”

DiRocco Grimaldi

Set 11, 2025
Roberto Baggio confessioneRoberto Baggio confessa un dolore immenso per cui voleva morire (Foto Instagram - calcioin.it)

Roberto Baggio è stato un campione immenso, ma dietro il suo sorriso si nasconde un dolore che lui stesso ha confessato come insopportabile.

Quando si parla di Roberto Baggio, inevitabilmente si pensa a uno dei calciatori più amati e iconici della storia del calcio italiano. Un talento puro, capace di incantare con giocate da fuoriclasse, un campione che ha segnato un’epoca lasciando ricordi indelebili non solo nei tifosi delle squadre in cui ha militato, ma in tutti gli appassionati di calcio.

La sua carriera è stata un susseguirsi di magie, di colpi di genio e di momenti di pura poesia sportiva, ma allo stesso tempo di dolori fisici e morali che lo hanno segnato nel profondo. Perché Baggio non è stato solo il “Divin Codino”, ma anche un uomo che ha dovuto combattere con infortuni devastanti, critiche feroci ed un dolore grandissimo oggi confessato.

Roberto Baggio: quando voleva morire

Quando si parla di lui, prima o poi si finisce sempre lì, su quel maledetto rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 1994 contro il Brasile. L’immagine del pallone che vola alto sopra la traversa è entrata nella storia come una delle fotografie più dolorose per i tifosi italiani. Però, quello che pochi sanno è quanto quel momento abbia distrutto dentro Baggio stesso.

In un’intervista sincera e disarmante, l’ex numero 10 ha ammesso senza mezzi termini che in quell’istante avrebbe voluto morire. “Se avessi avuto un coltello in quel momento, mi sarei accoltellato”, ha detto. “Se avessi avuto una pistola, mi sarei sparato. In quel momento volevo morire. È andata così”.

Roberto Baggio convegno in Giappone
Baggio ambasciatore del calcio nel mondo (Foto Instagram – calcioin.it)

Parole dure, che fanno capire quanto quel rigore sia stato un peso enorme per lui. Non si tratta soltanto di un errore calcistico, ma di un crocevia che ha cambiato la percezione della sua carriera e, probabilmente, della sua vita. Con quel rigore Baggio non ha soltanto perso la possibilità di alzare la Coppa del Mondo con la maglia azzurra, ma anche il Pallone d’Oro e il FIFA World Player of The Year, che in caso di vittoria sarebbero stati quasi certamente suoi. Una manciata di secondi ha cancellato anni di sacrifici e gli ha tolto l’occasione di entrare ufficialmente nell’Olimpo dei più grandi, almeno sul piano dei trofei personali.

Eppure, nonostante quel peso insostenibile, non ha mai perso l’amore della gente. I tifosi lo hanno sempre considerato uno dei calciatori più straordinari della storia, un artista del pallone capace di emozionare come pochi altri. Perché, senza ombra di dubbio, il calcio non si riduce a un singolo episodio. Lo ha ricordato anche Francesco De Gregori nella sua celebre canzone, quando dice che non è da un rigore che si giudica un giocatore. Ed è esattamente così: Roberto Baggio resta un campione immortale, un simbolo di bellezza calcistica e di fragilità umana, un uomo che ha saputo trasformare anche il dolore più grande in una testimonianza autentica della sua grandezza.

Notizie che potresti leggere:

  1. Calciomercato Juve: Krasic dice no alla Russia
  2. Serie A: risultato finale Milan-Juventus con polemiche
  3. Manchester Utd, Giggs festeggia le 900 presenze con un gol

Articoli correlati

Calcio

Palladino torna in Serie A: il club ha deciso

Calcio

Batosta Chivu, la notizia fa male: Juve-Inter è già in salita

Calcio

Juve-Inter perde un protagonista: cessione a sorpresa in Turchia

You missed

Calcio

Disperazione Baggio, il dolore è troppo grande: “Volevo morire”

11 Settembre 2025 Rocco Grimaldi
Calcio

Palladino torna in Serie A: il club ha deciso

10 Settembre 2025 Bruno De Santis
Calcio

Batosta Chivu, la notizia fa male: Juve-Inter è già in salita

10 Settembre 2025 Manfredi Falcetta
Calcio

Juve-Inter perde un protagonista: cessione a sorpresa in Turchia

10 Settembre 2025 Manfredi Falcetta

Copyright © 2025 Calcioin.it proprietà di D&D PowerWeb Srl – Via Cavour 310 - 00184 Roma RM - P.Iva 15336031008 – Gestione multimediale Too Bee Srl – Questo blog non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001 - Redazione - Privacy - Disclaimer

Change privacy settings
×