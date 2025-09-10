Calcio IN

Dazn gratis, si può vedere davvero: come attivare l’opzione

Set 10, 2025
Guardare il grande sport su Dazn senza pagare? Si, si può fare! Basta attivare questa speciale modalità. 

La piattaforma streaming Dazn, fondata in Gran Bretagna nel 2015, si è rapidamente espansa fino a diventare uno dei servizi di questo tipo più utilizzati nel mondo con un numero di abbonati italiani che oscilla tra 1,7 e 2,1 milioni di persone, la maggior parte delle quali impiegano questo servizio per guardare le partite di calcio nelle coppe europee, le amichevoli pre campionato e naturalmente, la Serie A che è l’evento calcistico più seguito nel nostro paese.

Di fronte a questo successo enorme, non sono però mancate critiche alla piattaforma che ha ricevuto più volte recensioni negative dai clienti per la tendenza a bloccarsi del servizio streaming durante il clou dei match o delle partite. Nelle ultime settimane, anche il CODACONS ha lanciato una dichiarazione riguardante le promozioni dell’azienda inglese che non sarebbero favorevoli ai clienti.

Un vantaggio indubbio di Dazn però è la possibilità di sfruttare un servizio completamente gratuito. Infatti, sulla piattaforma è possibile trovare una modalità gratuita che non tutti sanno come attivare ed utilizzare, a dire la verità. Di seguito qualche informazione importante su come si può beneficiare di questa possibilità che fa felici tutti i clienti del servizio di streaming.

Modalità gratis su Dazn, come si usa

Per impiegare gratuitamente la piattaforma, basta registrarsi o accedere, se si è già titolari di un account ufficiale e accedere all’area denominata “Guarda tutti i contenuti gratuiti di Dazn”, cliccando su ACCEDI E GUARDA, seguendo quindi le istruzioni presenti sul sito. Ciò si può fare da PC o TV o Smartphone senza nessuna distinzione, accendendo ad un vasto catalogo di eventi omaggio che non si pagano.

Quali sono però i contenuti gratuiti sulla piattaforma di Dazn? Di seguito, un piccolo ma completo elenco di tutto quello che potete guardare senza spendere un euro!

  • Calcio:

  • Serie BKT: una partita a settimana. 
  • LaLiga EA Sports e Liga Portugal Betclic: alcuni match selezionati. 
  • Calcio Femminile: la Serie A Women. 
  • Highlights della Serie A Enilive: gli highlights di tutte le partite. 

  • Altri sport:

  • NFL: una partita a settimana. 
  • Volley: eventi internazionali. 

  • Contenuti extra:

  • Highlights, interviste e rubriche originali. 
  • Live delle dirette dei canali TV, come Serie A con RDS e Boxing TV. 

L’elenco ovviamente non include eventi speciali come match di pugilato o partite di coppa, ma permette comunque di godersi una serata con pizza, patatine e Coca Cola davanti al televisore, cambiando un po’ attività sportiva da guardare. E voi? Conoscevate già questa possibilità o avete sempre pagato tutto?

