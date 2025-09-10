Dazn gratis, si può vedere davvero: come attivare l’opzione

Dazn, come avere il servizio senza pagare -www.CalcioIN.it

Guardare il grande sport su Dazn senza pagare? Si, si può fare! Basta attivare questa speciale modalità.

La piattaforma streaming Dazn, fondata in Gran Bretagna nel 2015, si è rapidamente espansa fino a diventare uno dei servizi di questo tipo più utilizzati nel mondo con un numero di abbonati italiani che oscilla tra 1,7 e 2,1 milioni di persone, la maggior parte delle quali impiegano questo servizio per guardare le partite di calcio nelle coppe europee, le amichevoli pre campionato e naturalmente, la Serie A che è l’evento calcistico più seguito nel nostro paese.

Di fronte a questo successo enorme, non sono però mancate critiche alla piattaforma che ha ricevuto più volte recensioni negative dai clienti per la tendenza a bloccarsi del servizio streaming durante il clou dei match o delle partite. Nelle ultime settimane, anche il CODACONS ha lanciato una dichiarazione riguardante le promozioni dell’azienda inglese che non sarebbero favorevoli ai clienti.

Un vantaggio indubbio di Dazn però è la possibilità di sfruttare un servizio completamente gratuito. Infatti, sulla piattaforma è possibile trovare una modalità gratuita che non tutti sanno come attivare ed utilizzare, a dire la verità. Di seguito qualche informazione importante su come si può beneficiare di questa possibilità che fa felici tutti i clienti del servizio di streaming.

Modalità gratis su Dazn, come si usa

Per impiegare gratuitamente la piattaforma, basta registrarsi o accedere, se si è già titolari di un account ufficiale e accedere all’area denominata “Guarda tutti i contenuti gratuiti di Dazn”, cliccando su ACCEDI E GUARDA, seguendo quindi le istruzioni presenti sul sito. Ciò si può fare da PC o TV o Smartphone senza nessuna distinzione, accendendo ad un vasto catalogo di eventi omaggio che non si pagano.

Quali sono però i contenuti gratuiti sulla piattaforma di Dazn? Di seguito, un piccolo ma completo elenco di tutto quello che potete guardare senza spendere un euro!

Calcio :

Serie BKT: una partita a settimana.

LaLiga EA Sports e Liga Portugal Betclic: alcuni match selezionati.

Calcio Femminile: la Serie A Women.

Highlights della Serie A Enilive: gli highlights di tutte le partite. Altri sport :

NFL: una partita a settimana.

Volley: eventi internazionali. Contenuti extra :

Highlights, interviste e rubriche originali.

Live delle dirette dei canali TV, come Serie A con RDS e Boxing TV. L’elenco ovviamente non include eventi speciali come match di pugilato o partite di coppa, ma permette comunque di godersi una serata con pizza, patatine e Coca Cola davanti al televisore, cambiando un po’ attività sportiva da guardare. E voi? Conoscevate già questa possibilità o avete sempre pagato tutto?