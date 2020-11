CT Nazionale Mancini positivo al Coronavirus

, , in

Il ct della nazionale Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19. Mancini è asintomatico ed è adesso in isolamento presso la propria abitazione.

La positività al Coronavirus di Mancini è emersa nell’ambito dell’attività di prescreening da parte della Federcalcio in vista del raduno degli azzurri, previsto per

domenica sera a Coverciano.

L’Italia infatti giocherà mercoledì in amichevole a Firenze con l’Estonia e poi, per la Nations League, domenica 15 a Reggio Emilia con la Polonia e mercoledì 18 in Bosnia Erzegovina.