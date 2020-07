CREMONESE-PESCARA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link su Smartphone, dove vederla online

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cremonese Pescara Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di venerdì 3 luglio 2020, si gioca Cremonese Pescara ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Cremonese e Pescara scendono in campo per la 32esima giornata di serie B. I lombardi vengono dal rocambolesco pareggio sul campo della Salernitana, 3-3 il finale, ed hanno bisogno di punti per lasciare ad altri il posto playout che attualmente occupano. Una vittoria dei lombardi questa sera inguaierebbe proprio gli abruzzesi, reduci dall’1-1 casalingo contro l’Empoli e che in caso di sconfitta precipiterebbero poco sopra la zona più pericolosa della graduatoria.

Dove vedere Cremonese Pescara Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Cremonese Pescara ⚽ sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Cremonese Pescara in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.