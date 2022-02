Coppa Italia, quarti: Milan-Lazio 4-0, Tabellino e Video. In semifinale Derby con l’Inter

DIRETTA COPPA ITALIA – Il Milan ha battuto la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia! La squadra rossonera è stata nettamente superiore alla Lazio: ha vinto con il risultato di 4-0 ed è passata in semifinale dove affronterà, in un nuovo derby, l’Inter. Rafael Leao, doppietta di Olivier Giroud (come nel derby di qualche giorno fa) e Franck Kessie hanno segnato i gol della vittoria.

Il tabellino di Milan-Lazio risultato 4-0 (primo tempo 3-0)

Marcatori gol: 23′ Leao (M), 41′ Giroud (M), 45′ Giroud (M), 79′ Kessié (M).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (77′ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali (46′ Bennacer), Kessie; Messias (61′ Saelemaekers), Diaz, Leao (77′ Maldini); Giroud (61′ Rebic). Allenatore Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina, Hysaj (61′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi (50′ Lucas Leiva), Basic (51′ Luis Alberto); F Anderson (51′ Pedro), Ciro Immobile (68′ Raul Moro), Zaccagni. Allenatore Sarri.

Arbitro: Sozza di Seregno. Ammoniti: Luiz Felipe (L), Tonali (M).

Giroud ha realizzato 10 gol in 8 partite ufficiali da titolare allo stadio Meazza con il Milan. È solo il 3° giocatore del Milan nelle ultime 10 stagioni in grado di segnare in 4 match ufficiali da titolare di fila al Meazza (dopo Ibrahimovic e Calhanoglu).