Coppa del Mondo di Minifootball 2023 a Ras Al Khaimah: Calendario delle partite

Il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo di Minifootball 2023 a Ras Al Khaimah è iniziato dopo il sorteggio ufficiale delle squadre partecipanti. La competizione, che si terrà dal 26 ottobre al 4 novembre, vedrà 32 squadre nazionali, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, affrontarsi in otto gruppi per poi avanzare alla fase a eliminazione diretta. Il torneo si svolge ogni due anni ed è l’evento più importante del suo genere, attirando squadre nazionali di tutto il mondo.

La competizione è stata annunciata come un’opportunità per promuovere il minifootball negli Emirati Arabi Uniti e incoraggiare un maggior numero di persone a praticare questo sport. L’edizione 2023 della Coppa del Mondo di Minifootball è stata assegnata a Ras Al Khaimah lo scorso anno, consolidando la reputazione della destinazione come sede di eventi sportivi internazionali.

Il calendario delle partite

Fase a gironi: dal 26 al 31 ottobre 2023

Fasi a eliminazione diretta:

– ottavi – 1 novembre 2023

– quarti – 2 novembre 2023

– semifinale – 3 novembre 2023

– Terzo posto – 4 novembre 2023

La finale: 4 novembre 2023

I risultati dei sorteggi della 2023 WMF Minifootball World Cup

Gruppo A – UAE, Kazakistan, Ghana, India

Gruppo B – Messico, Guatemala, Georgia, Irlanda

Gruppo C – Repubblica Ceca, Ucraina, Israele, Thailandia

Gruppo D – Romania, USA, Spagna, Libano

Gruppo E – Brasile, Bulgaria, Montenegro, Giappone

Gruppo F – Slovacchia, Francia, Inghilterra, Albania

Gruppo G – Azerbaigian, Tunisia, Egitto, Iraq

Gruppo H – Ungheria, Serbia, Libia, Portogallo

Per ulteriori informazioni sulla Coppa del Mondo di Minifootball e sugli aggiornamenti del torneo, visitate il sito web ufficiale della WMF all’indirizzo www.minifootball.com o www.wmfworldcup.com. In alternativa, è possibile consultate Instagram, YouTube e Facebook. Hashtag ufficiali: #WMFWorldCup #WMFWC.